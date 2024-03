Ponad 120-letnia zabytkowa Kolonia Zgorzelec w Bytomiu-Łagiewnikach odzyskała blask. Wybudowane na przełomie XIX i XX wieku osiedle dla pracowników dawnej Huty Hubertus przez wiele lat niszczało. Teraz po rewitalizacji do familoków, które jeszcze niedawno były pustostanami, wprowadzają się mieszkańcy.

Odbudowana Kolonia Zgorzelec / Anna Kropaczek / RMF FM

13 budynków komunalnych na terenie Kolonii Zgorzelec odbudowano. Do niedawna były do pustostany - familoki wyłączano z użytkowania od 1999 do 2009 roku. Wymagały wymiany stropów, dachów, kominów, a nawet prostowania.

Mówienie, że je wyremontowaliśmy, to zbyt mało powiedziane, bo praktycznie postawiliśmy je od nowa z zachowaniem pierwotnej estetyki - mówi Magdalena Górak, dyrektorka Bytomskich Mieszkań. Wszystkie prace realizowane były w uzgodnieniu oraz pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 13 familokach znajduje się 40 mieszkań. Lokatorzy już się wprowadzają. To jest nowy rozdział życia. Ja się bardzo cieszę. Mieszkałem w centrum przez 65 lat. Tu będzie spokojniej - mówi pan Romuald, który odebrał klucze do mieszkania.

Zakończyły się też prace w budynkach wspólnot mieszkaniowych w Kolonii Zgorzelec. Projekt obejmował remonty części wspólnych, m.in. dachów, renowacje elewacji, wymianę instalacji elektrycznych, drzwi, okien oraz remonty schodów i korytarzy piwnicznych. Liderem projektu związanego z remontem 10 budynków sześciu wspólnot mieszkaniowych była spółka ZBM-TBS.

Bytomskie Mieszkania we współpracy z Fundacją Habitat for Humanity wyremontują jeszcze dawny budynek pralni położony w centrum Kolonii Zgorzelec. W budynku również będą mieszkania, m.in. lokale dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Między familokami powstała przestrzeń rekreacyjna: plac zabaw, plac sportowy i sporo zieleni.

Rekreacyjna część osiedla / Anna Kropaczek / RMF FM

Od początku realizacji tej inwestycji podkreślaliśmy, że Kolonia Zgorzelec to nie skansen, tylko miejsce, w którym toczy się normalne życie. Dlatego tak ważne było, by z jednej strony zachować unikatowy charakter tej zabudowy, ale przede wszystkim poprawić komfort życia mieszkańców osiedla. Dlatego toalety z piwnic przenieśliśmy do lokali. Tak, żeby mieszkańcy zamieszkali w budynkach nie z XIX wieku, a z XXI wieku - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Kolonia Zgorzelec, wybudowana w latach 1897-1901 przez Huberta von Tiele-Wincklera dla pracowników pobliskiej Huty Hubertus (Huty Zygmunt), jest wpisana do rejestru zabytków. Koszt rewitalizacji wyniósł 40,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE: 35,5 mln zł.

Odbudowana Kolonia Zgorzelec / Anna Kropaczek / RMF FM