To nie jest dobra informacja dla mieszkańców Rzeszowa i całego regionu. Od przyszłego roku linie Wizzair nie będą latać z lotniska w Jasionce.

/ Shutterstock

Od sezonu letniego 2023 roku nie będzie już lotów z Jasionki, które oferował Wizzair. Mieszkańcy regionu nie polecą już bezpośrednio do Londynu i Eindhoven. Ostatni rejs z Jasionki odbędzie się 25 marca 2023 r. – do London Luton.

To, że węgierski tani przewoźnik wycofuje się z Rzeszowa potwierdziła nam Anna Robaczyńska z biura prasowego Wizzair

Nie podała jednak przyczyn takiej decyzji.

Potwierdzamy, że począwszy od sezonu letniego 2023 Wizz Air zawiesza działalność operacyjną z Rzeszowa. WIZZ kontynuuje poszerzanie oferty niskokosztowych tras z Polski. Linia jest zaangażowana w rozbudowę siatki połączeń, oferując konsumentom jak najwięcej niskokosztowych taryf, kiedy i gdziekolwiek jest na to popyt - informuje Robaczyńska.

Informację o tym, że Wizzair nie będzie już latał z Rzeszowa potwierdził nam też wcześniej rzecznik portu Waldemar Mazgaj.

Aktualnie dostępny rozkład lotów Wizz Air na sezon letni 2023 nie przewiduje bezpośrednich połączeń do Rzeszowa. Kontynuujemy rozmowy na temat możliwości ponownego pojawienia się w Jasionce samolotów węgierskiego przewoźnika, a nawet zwiększenia dotychczas oferowanych połączeń. Do Wizz Air należy kierować pytania o powody podjętej decyzji. My cały czas staramy się zapewnić pasażerom z Podkarpacia i sąsiednich regionów inne, nie mniej atrakcyjne trasy na tegoroczne lato - informuje rzecznik Jasionki.