Ponad 33 mln zł kosztowała przebudowa ul. Warszawskiej w Rzeszowie. Droga, którą oddano dziś do użytku, została m.in. poszerzona do czterech pasów ruchu, powstały chodniki i ścieżki rowerowe.

Zabytkowy samochód Warszawa, którym oprezydent Rzeszowa Konrad Fijołek dotarł na konferencję prasową w rejonie skrzyżowania ulic Warszawskiej i Bażantowej w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP

Jak powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, zakończenie prac w okresie przedświątecznym to symboliczny "prezent pod choinkę" dla mieszkańców.

Ta inwestycja była bardzo ważna, ponieważ dała komfortowe wpięcie drogowe miejskiego układu komunikacyjnego do tego międzynarodowego, czyli autostrady A4. Realizacja tej inwestycji to oczywiście nie tylko poszerzenie drogi, ale m.in. także nowe ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, przebudowane skrzyżowania - dodał Fijołek.

W ramach oficjalnego otwarcia przebudowanej ul. Warszawskiej w Rzeszowie, trasą przejechał zabytkowy samochód marki Warszawa.

Włodarz stolicy Podkarpacia przypomniał, że odcinek, będący przedłużeniem ul. Warszawskiej - w kierunku węzła Rzeszów Północ na autostradzie A4, przebudowywało starostwo powiatowe. Do tamtej inwestycji samorząd Rzeszów dołożył ponad 11 mln zł.

Natomiast odcinek drogi, który dziś oficjalnie oddajemy do użytku kosztował 33,5 mln zł - zaznaczył prezydent Rzeszowa.

O przebudowanym odcinku ul. Warszawskiej

Przebudowany odcinek ul. Warszawskiej ma ok. 940 metrów długości. Droga została poszerzona do czterech pasów ruchu. Wybudowane zostało prawie 2 kilometry chodników, 280 metrów ścieżek rowerowych.

Ważnym elementem inwestycji była przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Myśliwską, gdzie zamontowana została sygnalizacja świetlna. Rozbudowane zostały także odcinki ulic Myśliwskiej, Łowieckiej i Bażantowej, powstało m.in. nowe oświetlenie drogowe oraz kanalizacja deszczowa.

Prezydent Rzeszowa przypomniał, że miasto przygotowuje się do kolejnej inwestycji drogowej, która domknie układ komunikacyjny na północy miasta.

Będzie to bardzo ważna droga, która prowadzić będzie od ul. Warszawskiej do strefy przemysłowej Dworzysko. Na to zadanie udało nam się zdobyć potężne dofinansowanie w wysokości 250 mln zł. Ta inwestycja jest już przygotowywana - powiedział Konrad Fijołek.

Wykonawcą przebudowy ul. Warszawskiej była firma Strabag.