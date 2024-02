​W rzeszowskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego zarejestrował się pierwszy komitet wyborczy: obecnie urzędującego prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka.

Obecnie urzędujący prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek / Darek Delmanowicz / PAP

Jako pierwsi w Rzeszowie otrzymaliśmy postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie o rejestracji Komitetu Wyborczego Wyborców Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa - poinformował sztab wyborczy komitetu Konrada Fijołka.

Wniosek o rejestrację został złożony dzień wcześniej. Pełnomocnikiem wyborczym KWW Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa została Krystyna Stachowska, wiceprezydent miasta.

Zaraz po złożeniu wniosku w KBW, prezydent Fijołek napisał na platformie X, że będzie "ponownie zabiegał o głosy Rzeszowian, aby kontynuować zrównoważony rozwój miasta". "Zapraszam wszystkich kochających nasze miasto do współtworzenia programu na następne 5 lat i do dołączenia do mojego komitetu wyborczego. Bądźmy w kontakcie, będzie się sporo działo i będzie sporo ciekawostek dla mieszkańców. Bo Rzeszów, niezmiennie, jest NAJWAŻNIEJSZY" - dodał.

Wnioski o rejestrację komitety mogą składać do 12 lutego, a do 4 marca list kandydatów na radnych.

Termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mija 14 marca. Wybory odbędą się 7 kwietnia, druga tura dwa tygodnie później - 21 kwietnia.