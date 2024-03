Rzeszowscy kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w okolicach ulicy Ciepłowniczej. 12 marca część arterii zostanie zamknięta w związku z budową nowego mostu Załęskiego. Prace są częścią większej inwestycji znanej jako Wisłokostrada. Droga ma umożliwić wygodny dojazd z południa Rzeszowa do autostrady A4 i drogi ekspresowej S19.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W najbliższy wtorek, 12 marca, drogowcy zamkną 500-metrowy odcinek ul. Ciepłowniczej od ul. Generała Maczka do przejścia dla pieszych na Ciepłowniczej. Tego dnia ruszą przygotowania do budowy nowego mostu Załęskiego.

W pierwszej kolejności zostanie wyburzona stara, wąska przeprawa. Objazd do ulicy Maczka będzie odbywał się ulicami: Rzecha, Lubelską, Trembeckiego i Siemieńskiego. Z kolei objazd do ul. Rzecha poprowadzi ulicami: Siemieńskiego, Trembeckiego i Lubelską.

Planowo droga będzie zamknięta do 31.03.2025 r.

Budowa Wisłokostrady

Wisłokostrada połączy al. Rejtana z ul. gen. Maczka. Inwestycja ma umożliwić komfortowe połączenie południa miasta z północą. Celem jest także zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum Rzeszowa, na ul. Piłsudskiego i wiadukcie Tarnobrzeskim.

Drogowcy wybudują drogi o łącznej długości ponad dwóch kilometrów. Powstaną też obustronne chodniki i ścieżki rowerowe. Inwestycja zakłada m.in. budowę dwujezdniowej estakady nad linią kolejową Kraków-Medyka i nowego, szerszego mostu Załęskiego.

Prace przy Wisłostradzie ruszyły we wrześniu ubiegłego roku. To obecnie największa inwestycja w stolicy Podkarpacia. Jej koszt wyniesie ok. 170 mln złotych.