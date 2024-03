Rzeszów się jeszcze bardziej zazieleni. W nowych rzeszowskich ogrodach kieszonkowych, które uatrakcyjnią m.in. osiedla Nowe Miasto, Biała i Baranówka, oprócz mnóstwa zieleni, znajdą się także siłownie plenerowe i urządzenia zabawowe dla dzieci. Przetarg na wybór wykonawcy nowych parków został już ogłoszony.

/ Materiały prasowe

W ciągu ostatnich niespełna trzech lat w Rzeszowie przybyło 12 parków kieszonkowych. Tworzone były w różnych punktach miasta, m.in. na osiedlu Pobitno, Króla Augusta, Przybyszówka, Baranówka. W planach są kolejne tego typu miejsca.



Zależy mi na tym, aby rzeszowianie mieli jak najłatwiejszy dostęp do takich terenów. Dlatego też w tym roku kontynuujemy tworzenie zielonych przestrzeni dla mieszkańców. Powstanie ich w sumie siedem - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Pierwsza z nich to Arkadia na os. Drabinianka, która powstanie w sąsiedztwie oddanych do użytku w 2022 roku szkoły i przedszkola. Przetarg na realizację tej inwestycji został już ogłoszony. Podobnie jest z parkami, które powstaną w tym roku m.in. na osiedlach Nowe Miasto, Biała i Baranówka.

Ogłoszony kilka dni temu przetarg na ich realizację jest w trybie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wybrana firma w pierwszej kolejności opracuje dokumentację a następnie park wybuduje.

/ Materiały prasowe

Nowy ogród kieszonkowy na os. Nowe Miasto będzie miał ponad 30 arów powierzchni. Zajmie działki znajdujące się m.in. w sąsiedztwie ogrodzonego miejskiego placu zabaw i centrum Millenium Hall.

Zgodnie z założeniami przygotowanymi przez Zarząd Zieleni Miejskiej park będzie podzielony na dwie strefy. Pierwsza z nich to strefa zieleni niskiej - znajdzie się tu miejsce także dla ogrodu deszczowego i łąki kwietnej, druga to przestrzeń z ławkami, hamakami, leżakami, stołami do szachów, domkami wiklinowymi, kostkami wiedzy oraz dużym urządzeniem zabawowym dla dzieci. Zaplanowane jest także ustawienie stojaków rowerowych. W tym parku posadzonych zostanie ponad 5 tys. roślin, w tym ponad 50 drzew.

Ogród kieszonkowy na osiedlu Biała powstanie przy ul. Karola Wojtyły. Będzie podzielony na strefy: z urządzeniami zabawowymi (m.in. wieża ze zjazdem linowym), wypoczynkowo-edukacyjną (m.in. kostki wiedzy, domki dla owadów) i sportową, z boiskiem do gry w piłkę nożną, bramkami i piłkochwytami). Zamontowane zostanie oświetlenie solarne, powstanie też łąka kwietna.

Dwa pozostałe parki objęte tym przetargiem powstaną na os. Baranówka oraz Pobitno. Otwarcie ofert firm zaplanowano na 20 marca.