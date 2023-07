Rzeszów zamienia się na kilka dni w plan filmowy i nastąpią w związku z tym utrudnienia dla kierowców i korzystających z transportu publicznego. W stolicy Podkarpacia powstaje obraz "Rage of Stars" w reżyserii Łukasza Roga.

Plan zdjęciowy filmu "Rage of Stars" / facebook.com/lukaszrogPL /

Choć reżyser zapowiadał, że utrudnienia będą "niemal niezauważalne, bo ekipa filmowa będzie pracować głównie nocą", Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje o zmianach w ruchu.

Te już stały się faktem. Od godziny 17 w czwartek do godziny 5 rano w piątek ulica Dworaka będzie wyłączona z ruchu. Tak samo w będzie 28 lipca - od godziny 17 do 5 rano następnego dnia Dworaka nie będzie dostępna.

Autobusy linii kończących kurs na przystanku Dworaka targ 01 (47, 57) oraz zmieniających kierunek jazdy w ciągu ulicy Dworaka (20, 22, 35, 41, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56) kończyć będą kursy na przystanku Piłsudskiego U. Wojewódzki 03 skąd pojadą ulicami Grunwaldzką, Jana III Sobieskiego, Targową, Piłsudskiego do przystanku Pl. Wolności 04, gdzie rozpoczynać będą kursy powrotne.

Autobusy linii nr 44 jadące w kierunku ul. Dworaka zakończą kurs na przystanku Rejtana cmentarz 04, skąd pojadą ulicami Kustronia, Mieszka I, Lwowską do przystanku Rejtana / Kustronia 03, gdzie rozpoczynać będą kursy powrotne.

Film "Rage of Stars" ma być pełnometrażowym rozwinięciem "No Stars Anymore" z 2021 roku. Był to amatorski film z gatunku science fiction, a nowa produkcja ma opierać się na tej samej historii, ale z większym budżetem.

Zdjęcia mają trwać do końca sierpnia. Film zostanie wydany w 2024 roku i będzie anglojęzyczny.