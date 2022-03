Aktywizacja zawodowa oraz pomoc w założeniu i prowadzeniu własnej firmy dla młodych ludzi przed 30. rokiem życia to najważniejsze cele projektu "W drodze po sukces". Rekrutacja chętnych potrwa do 11 kwietnia.

/ Caritas Archidiecezji Przemyskiej /

Chcemy wesprzeć młode osoby z województwa podkarpackiego, które nie skończyły 30 lat, są bezrobotne, ale niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałyby rozpocząć własną działalność gospodarczą, a nie wiedzą, jak to zrobić - mówił dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec.

Trzeba spełnić kilka warunków. Osoby zainteresowane nie mogą uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nie mogą też w ciągu ostatnich 12 miesięcy mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Uczestnicy, którym uda się zakwalifikować, mogą liczyć na 40-godzinne szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, na bezzwrotną dotację na założenie własnej firmy oraz na sześciomiesięczne wsparcie pomostowe. Młodzi ludzie otrzymają materiały szkoleniowe i pomoc doświadczonych ekspertów w przygotowaniu biznes planów przedsiębiorstwa.

Projekt realizują wspólnie Caritas Archidiecezji Przemyskiej i firma LOOTUS Joanna Jędrzejowska. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość projektu to 4 mln 953 tys. zł, z czego dofinansowanie europejskie to 4 mln174 tys. zł.

Regulamin rekrutacji i wszelkie potrzebne formularze są dostępne na stronie Caritas Archidiecezji Przemyskiej.