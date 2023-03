​W Bieszczadach panują korzystne warunki do uprawiania turystyki. Świeci słońce, jest lekki mróz, wszystkie szlaki są dostępne

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jest pięknie, warunki bardzo przyjazne - powiedział, w sobotę rano, ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Marek Kwasiżur.

Na termometrze minus 1 stopień C, zero zachmurzenia, widoczność bardzo dobra. W Ustrzykach Górnych 7 cm śniegu i lekki wiatr - dodał ratownik GOPR.

Więcej śniegu jest w górach. Jak informuje Bieszczadzki Park Narodowy, grubość pokrywy waha się od 30 cm w niższych partiach do ok. 100 cm w górnych granicach lasu. Na połoninach dochodzi do 35 cm.

W środę i czwartek w Bieszczadach spadło ok. 50 cm świeżego śniegu, który wraz ze wzrostem temperatury stał się mokry. "Pod jego warstwą występują oblodzenia, dlatego szczególnie na stromych podejściach mogą być potrzebne raczki i kijki" - przekazuje BdPN.

Wszystkie szlaki na terenie Parku są dostępne dla turystów, ale odcinki mało uczęszczane mogą być słabiej przetarte. Tak jest na trasach: Wetlina-Jawornik, Wołosate-Halicz, Widełki-Bukowe Berdo - na tych odcinkach przydadzą się rakiety śnieżne lub narty skiturowe.