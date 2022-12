​W poniedziałek w nocy drogami Podkarpacia będzie się przemieszczał drugi transport z elementami maszyny TBM, która w przyszłym roku rozpocznie drążenie tunelu na odcinku drogi ekspresowej S19 Rzeszów-Babica. Transport we wtorek ok. godz. 2:00 w nocy dotrze na plac budowy w Babicy.

Transport konwoju maszyny TBM dotrze do Babicy / Kalbar / PAP

Drugi konwój przewozi napęd główny maszyny TBM oraz elementy jej obudowy. Ciężar tego elementu to 240 ton. Pierwszy konwój transportował tarczę skrawającą, dotarł na plac budowy pod koniec listopada br.

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, konwój wyruszy w poniedziałek o godz. 22:00 z węzła Rzeszów Południe na S19. Następnie ul. 9 Dywizji Piechoty i ul. Podkarpacką w Rzeszowie, i dalej drogą krajową nr 19 będzie się poruszał w kierunku miejsca docelowego, czyli placu budowy w Babicy - dodała.

Jak podała Rarus, na czas przejazdu kolumny ruch pojazdów na drodze krajowej nr 19 na kierunku Babica - Rzeszów zostanie całkowicie wstrzymany.

Co warte podkreślenia, pojazdy jadące w kierunku Rzeszów - Babica nie będą miały możliwości wyprzedzenia kolumny - podkreśliła rzeczniczka.

Po przejeździe konwoju ruch będzie sukcesywnie przywracany na całej trasie, jednak do czasu, kiedy konwój nie minie skrzyżowania w Babicy, zatrzymane pojazdy będą musiały oczekiwać na możliwość przejazdu w kierunku Rzeszowa. Rarus zaapelowała, aby w miarę możliwości kierowcy korzystali z tras alternatywnych.

Przyjazd konwoju do Babicy planowany jest we wtorek w nocy, ok. godz. 2.

Apel do kierowców o szczególną ostrożność

Rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA zaapelowała, do osób, które będą obserwować przejazd kolumny, o odpowiedzialne zachowanie. Prosimy, aby nie podchodzić na bliską odległość do pojazdów biorących udział w konwoju. Zabronione jest także zatrzymywanie się na drodze lub zwalnianie na sąsiednich jezdniach w celu wykonania zdjęć lub nagrania filmów - powiedziała.

Rarus zapowiedziała, że trzeci, ostatni transport elementów maszyny TBM, składający się z czterech zestawów, ruszy w styczniu przyszłego roku. Będzie to jednak transport znacznie mniejszych części maszyny. Nie będzie on generował utrudnień w ruchu i zostanie podzielony na dwie noce - zapowiedziała.

Prace przy drążeniu tunelu o długości ponad 2,2 km rozpoczną się na Podkarpaciu w przyszłym roku. Tunel drogowy będzie wykonany metodą mechanicznego drążenia przy pomocy maszyny TBM o długości 112 m i masie 4000 ton, z tarczą wiercącą o średnicy 15,2 m. Jest to o 1,7 m więcej niż średnica Wyspiarki, która wydrążyła tunel w Świnoujściu. Tarcza będzie zasilana prądem, który wystarczyłby na zasilenie 25-tysięcznego miasteczka. Maszyna będzie wiercić dziennie ok. 10 m tunelu.

Fragment S19 Rzeszów Południe - Babica realizowany jest w systemie "projektuj i buduj".

Wykonawca - konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción - opracował dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prowadzi roboty budowlane. Wartość kontraktu to ponad 2,2 mld zł. Zakończenie prac zaplanowano na 2026 r.

W ramach inwestycji, oprócz tunelu powstaną też: węzeł Babica, sześć estakad, dwa wiadukty nad S19 i dwa lądowiska dla śmigłowców. Wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.