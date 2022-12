Uniwersytet Rzeszowski od 1 stycznia 2023 r. będzie organem prowadzącym dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. Dzięki temu uczelnia będzie mogła m.in. rozwijać kierunek lekarski.

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przekazał UR czek na rozwój kierunku lekarskiego / PAP

Dotychczas organem prowadzącym szpital był samorząd województwa podkarpackiego. W środę w Rzeszowie podpisana została umowa w tej sprawie między marszałkiem województwa Władysławem Ortylem i rektorem UR Sylwestrem Czopkiem.



Obecny na uroczystości minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podkreślił, że UR wykształcił już 180 lekarzy, a z tej liczby 70 proc. z nich pracuje na Podkarpaciu.



To jest to, czego potrzebujemy w każdym województwie, czyli szybkie uzupełnienie kadry lekarskiej. Po powstaniu kierunku lekarskiego dzisiaj uczelnia robi kolejny ważny krok w kierunku wzbogacenia potencjału dydaktycznego - mówił.



Minister przekazał również rektorowi UR dwa czeki na sumę niemal 7,5 mln zł m.in. za rozwój kierunku lekarskiego.



Czarnek przypomniał, że docelowo w pobliżu Rzeszowa, na terenie gminy Świlcza, wybudowany zostanie nowy szpital uniwersytecki.

Ważne wydarzenie dla Podkarpacia

W Rzeszowie obecny był również minister zdrowia Adam Niedzielski, który w swoim wystąpieniu zaznaczył, że utworzenie szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie to ważne wydarzenie przede wszystkim dla pacjentów na Podkarpaciu.



Uniwersytet to kolejna uczelnia, która zwiększa swoje możliwości kształcenia medyków i to w bardzo różnych profesjach, nie tylko na kierunku lekarskim - dodał.



Niedzielski zwrócił uwagę, że budowa szpitala uniwersyteckiego jednoczy lokalną społeczność.



Marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl mówił z kolei, że przekazanie szpitala UR to wielka chwila dla regionu. Zapewnił, że samorząd województwa nadal będzie wspierał rzeszowski szpital, a w przyszłym roku przekaże dotację w wysokości niemal 58 mln zł na inwestycje.



Ortyl dodał, że samorząd będzie również wspierał budowę nowego szpitala uniwersyteckiego, który powstanie na terenie gminy Świlcza.



Rektor UR Sylwester Czopek mówił, że przejęcie przez uczelnię szpitala to wyzwanie dla uczelni, w tym również organizacyjne.



Rozpoczynamy nowy etap, ale jest on kontynuacją tego, co robiliśmy do tej pory. Dlatego bardzo dziękuję za podkreślenie naszych konsekwencji w naszym działaniu, to co wymyśliliśmy sobie, systematycznie realizujemy. Stąd można być bardzo dobrej myśli, że doprowadzimy sytuację do szczęśliwego zakończenia, a będzie nim budowa nowego szpitala uniwersyteckiego - podkreślił Czopek.

Zmieni się jedynie nazwa placówki

Rektor zapewnił, że dla pacjentów oraz pracowników przejęcie szpitala przez UR od 1 stycznia 2023 r. nie będzie miało żadnego wpływu. Czopek dodał, że zmieni się jedynie nazwa placówki.



Przejęcie szpitala oznacza dla rzeszowskiej uczelni, że będzie mogła ubiegać się m.in. o granty na dodatkowe badania naukowe.



Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im Fryderyka Chopina w Rzeszowie to najstarszy szpital w stolicy Podkarpacia, został utworzony w 1832 r.



Rzeszowski szpital tworzą trzy zakłady lecznicze - szpital ogólny, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc (pulmonologia) oraz Podkarpackie Centrum Onkologii.



W szpitalu jest ponad 730 łóżek, 17 klinik, 6 oddziałów dziennych i 25 specjalistycznych poradni. Szpital zatrudnia ponad 1800 osób, a w 2022 r. hospitalizował 41 tys. pacjentów, udzielił 150 tys. porad w poradniach specjalistycznych i wykonał 13 tys. zabiegów.