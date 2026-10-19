Trzyletnie dziecko potrącone przez karetkę. Wypadek podczas pokazów ratownictwa medycznego

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Groźny wypadek podczas pokazów ratownictwa medycznego w przedszkolu w Jedliczu na Podkarpaciu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, karetka pogotowia potrąciła trzyletnie dziecko.

Do zdarzenia doszło podczas pokazów ratownictwa medycznego w przedszkolu w Jedliczu. Karetka potrąciła trzyletnie dziecko. Z informacji, które uzyskał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada wynika, że stan trzylatka jest ciężki.

Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy udzielili dziecku pomocy, jednak ostatecznie nieprzytomnego trzylatka przetransportowała do szpitala w Rzeszowie karetka. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły bowiem na start śmigłowca.

Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. Wiadomo, że kierowca karetki był trzeźwy.