Trzyletnie dziecko potrącone przez karetkę. Wypadek podczas pokazów ratownictwa medycznego

Do zdarzenia doszło podczas pokazów ratownictwa medycznego w przedszkolu w Jedliczu. Karetka potrąciła trzyletnie dziecko. Z informacji, które uzyskał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada wynika, że stan trzylatka jest ciężki.
Na miejsce wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy udzielili dziecku pomocy, jednak ostatecznie nieprzytomnego trzylatka przetransportowała do szpitala w Rzeszowie karetka. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły bowiem na start śmigłowca.
Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. Wiadomo, że kierowca karetki był trzeźwy.