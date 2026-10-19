Żołnierz ewakuowany latającą karetką. Pierwsza taka akcja na świecie

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Ukraińskie wojsko po raz pierwszy ewakuowało rannego żołnierza za pomocą drona powietrznego – donosi portal Ukrainska Pravda. Nagranie akcji zamieszczono w internecie.

Cytowane medium pisze, że ewakuację przeprowadzili wojskowi kompanii bezzałogowych systemów naziemnych 92. Samodzielnej Brygady Szturmowej, wspólnie z innymi pododdziałami. Miała to być pierwsza na świecie ewakuacja rannego żołnierza przy użyciu drona powietrznego. Nie podano daty ani miejsca operacji.

„Piechur z 30. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej został ranny podczas przebywania na pozycji. Ze względu na dużą aktywność wrogich dronów oraz zaminowany teren ewakuacja za pomocą stosowanych już tradycyjnie naziemnych systemów bezzałogowych była niemożliwa” – przekazano w komunikacie.

Rannego ewakuowano ciężkim heksakopterem ukraińskiej firmy Gurzuf Defence. Producent udostępnił go bezpłatnie. Wcześniej przeprowadzono odpowiednie testy.

„Operacja zakończyła się sukcesem – ranny został uratowany. Obecnie przechodzi leczenie i rehabilitację, a jego życiu nic już nie zagraża” – podali wojskowi.

Nad podobnymi rozwiązaniami mają już pracować również inne ukraińskie podmioty.