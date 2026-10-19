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Żołnierz ewakuowany latającą karetką. Pierwsza taka akcja na świecie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 19 października (13:13)

Ukraińskie wojsko po raz pierwszy ewakuowało rannego żołnierza za pomocą drona powietrznego – donosi portal Ukrainska Pravda. Nagranie akcji zamieszczono w internecie.

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Żołnierz ewakuowany latającą karetką. Pierwsza taka akcja na świecie
Ukraińscy wojskowi ewakuowali rannego żołnierza ciężkim dronem (fot. Shutterstock/ukraińskie wojsko)

Cytowane medium pisze, że ewakuację przeprowadzili wojskowi kompanii bezzałogowych systemów naziemnych 92. Samodzielnej Brygady Szturmowej, wspólnie z innymi pododdziałami. Miała to być pierwsza na świecie ewakuacja rannego żołnierza przy użyciu drona powietrznego. Nie podano daty ani miejsca operacji.

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„Piechur z 30. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej został ranny podczas przebywania na pozycji. Ze względu na dużą aktywność wrogich dronów oraz zaminowany teren ewakuacja za pomocą stosowanych już tradycyjnie naziemnych systemów bezzałogowych była niemożliwa” – przekazano w komunikacie.

Rannego ewakuowano ciężkim heksakopterem ukraińskiej firmy Gurzuf Defence. Producent udostępnił go bezpłatnie. Wcześniej przeprowadzono odpowiednie testy.

„Operacja zakończyła się sukcesem – ranny został uratowany. Obecnie przechodzi leczenie i rehabilitację, a jego życiu nic już nie zagraża” – podali wojskowi.

Nad podobnymi rozwiązaniami mają już pracować również inne ukraińskie podmioty.


Źródło: RMF24
Tagi: Ukraina ewakuacja

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