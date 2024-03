Są wstępne wyniki badań galarety, po spożyciu której zmarł mieszkaniec Nowej Dęby (Podkarpackie). Laboratorium w Puławach wykazało 100-krotne przekroczenie dozwolonej ilości azotynu sodu.

Azotyn sodu jest używany do peklowania mięsa. Jego dopuszczalna zawartość to od 100 do 150 mg/kg produktu. Tymczasem w badanej galarecie stwierdzono aż 16 do 19 tysięcy mg/kilogram - taki wyniki przedstawił reporterowi RMF FM dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach Stanisław Winiarczyk.

"Azotyn sodu mógł zostać omyłkowo dodany do galarety"

Badanie dostarczonej badaczom przez prokuraturę nieznanej substancji w postaci białego proszku wykazało, że jest to czysty chemicznie azotyn sodu. Prawdopodobnie przez przypadek lub omyłkowo mógł być dodany do tej galarety, stąd też tak wysokie stężenia tej substancji w galarecie - ocenił Winiarczyk.

Przekazał też, że w pozostałych badanych produktach mięsnych wykazano śladowe ilości azotynu sodu, niezagrażające zdrowiu i życiu człowieka, tj. ok. 10-20 miligramów na kilogram produktu.

Winiarczyk wyjaśnił, że zgodnie z przepisami azotyn sodu jest stosowany do peklowania mięsa. Dopuszczalna jego zawartość w procesie peklowania surowego mięsa waha się od 100 do 150 mg/kg produktu. Po procesie technologicznym w gotowym produkcie poziom azotynu obniża się do 20-50 mg/kg. Takie wartości są bezpieczne dla zdrowia człowieka.

Dyrektor przekazał, że nadal trwają badania tych wyrobów mięsnych pod wieloma innymi aspektami. Poddawane są badaniom toksykologicznym, m.in. na obecność laseczki jadu kiełbasianego i związków chemicznych stosowanych w truciznach na gryzonie.

Prokuratura czeka na wyniki badań

Prowadząca śledztwo w sprawie zatrucia galaretą mięsną Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu nie otrzymała jeszcze wyników badań - powiedział w środę jej rzecznik prok. Andrzej Dubiel. Dodał, że prokuratura czeka także na wyniki badań, w tym toksykologicznych, 54-letniego obywatela Ukrainy, który zmarł po zjedzeniu galarety mięsnej kupionej na targowisku w Nowej Dębie (woj. podkarpackie). Dadzą one odpowiedź na temat bezpośredniej przyczyny zgonu.

Przeprowadzona w lutym sekcja jego zwłok nie wskazała bezpośredniej przyczyny zgonu. Biegli wskazali na konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań. Prok. Dubiel zapewnił, że cały czas w śledztwie prowadzone są czynności. Przesłuchiwani są m.in. świadkowie, w tym inne osoby, które feralnego dnia kupiły w Nowej Dębie od obwoźnego sprzedawcy wyroby wędliniarskie.

Informacja o zatruciu pokarmowym trzech osób pojawiła się w lokalnych mediach 17 lutego wieczorem. W sprawie policja zatrzymała małżeństwo spod Mielca: 55-letnią Reginę S. i 56-letniego Wiesława S. po tym, jak dostała informację, że w szpitalu zmarł 54-letni obywatel Ukrainy Jurij N. Mężczyzna zjadł galaretę wieprzową kupioną na targowisku w Nowej Dębie. Domowymi wyrobami sprzedawanymi z samochodu zatruły się także dwie inne osoby: 67- i 72-latka, które trafiły do szpitala. Po tych doniesieniach z policją skontaktowały się jeszcze dwie osoby, które również kupiły domowe wyroby na targowisku w Nowej Dębie.

W domu zatrzymanego małżeństwa policjanci zabezpieczyli około 20 kg wyrobów mięsnych, które zostały przebadane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach.

Małżonkowie usłyszeli zarzut

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Regina S. i Wiesław S. hodowali trzodę chlewną dla podreperowania budżetu domowego i wyrabiali z niej wędliny i produkty garmażeryjne, które następnie sprzedawali na targowisku w Nowej Dębie.

Małżonkowie usłyszeli zarzut , że "działając wspólnie i w porozumieniu, narazili na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu trzy ustalone osoby poprzez sprzedaż im galarety mięsnej uprzednio wyrobionej we własnym gospodarstwie domowym, z mięsa zwierząt niewiadomego pochodzenia, które nie było ewidencjonowane, bez spełnienia wymagań do prowadzenia produkcji wyrobów mięsnych".

Przyznali się do zarzucanego im czynu i odmówili składania wyjaśnień. Nie zgodzili się także na odpowiadanie na pytania prokuratora.

Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji i zakaz wyrobów mięsnych i ich sprzedaży.