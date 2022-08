Niemal 240 km pokonają dziś uczestnicy Tour de Pologne, którzy przejadą z Kraśnika do Przemyśla. Najdłuższy etap wyścigu zakończy się wspinaczką na Kopiec Tatarski.

Kolarze na mecie 2. etapu 79. Tour de Pologne w Zamościu / Bartłomiej Wójtowicz / PAP

W żółtej koszulce lidera pojedzie Norweg Jonas Abrahamsen, który na dwóch poprzednich etapach uczestniczył w ucieczkach i zdobył bonifikaty czasowe. Zawodnikowi ekipy Uno-X będzie jednak bardzo trudno utrzymać prowadzenie.



Na trasie znajdują się trzy lotne premie - w Janowie Lubelskim (33 km), Leżajsku (103 km) i Jarosławiu (145 km), oraz trzy górskie - w Sólcy (202 km), Kalwarii Pacławskiej (208 km) i Gruszowej (215 km).



W Przemyślu kolarzy czeka trudna końcówka - bardzo stromy (kąt nachylenia do 15 proc.) i wąski podjazd na Kopiec Tatarski. Przed rokiem to właśnie tam żółtą koszulkę lidera zdobył Joao Almeida. Portugalczyk nie oddał jej do mety w Krakowie.