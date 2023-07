Na Podkarpaciu znajduje się 210 oznakowanych szlaków rowerowych o łącznej długości niemal 7,2 tys. km. Z tej liczby 6 szlaków jest międzynarodowych, a 10 ponadregionalnych. Wśród najważniejszych tras rowerowych jest szlak Green Velo, który łączy pięć regionów Polski wschodniej.

Jak poinformowała Aleksandra Gorzelak-Nieduży z biura prasowego podkarpackiego urzędu marszałkowskiego, w regionie najwięcej jest lokalnych szlaków rowerowych - 175, a ich łączna długość to 4378,9 km.



W województwie mamy też 19 szlaków regionalnych o łącznej długości 1281,2 km - podała.



Jak wynika z danych urzędu, wzdłuż dróg wojewódzkich, którymi zarządza Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, przebiega 107,5 km ścieżek rowerowych. Pozostałe ścieżki rowerowe przebiegają wzdłuż innych dróg publicznych m.in. gminnych i powiatowych.



Jednym z najważniejszych szlaków rowerowych, które przebiegają przez Podkarpacie jest Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.



Jak podkreśliła Gorzelak-Nieduży, jest to najbardziej spektakularny projekt rowerowy, jaki do tej pory zrealizowano w Polsce.



To ponad 2000 km specjalnie wytyczonej trasy, trasa główna liczy 1887,5 km, trasy łącznikowe i boczne to dodatkowe 192 kilometry. Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Przebiega przez pięć województw leżących we wschodniej części Polski. Trasa biegnie głównie po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu pojazdów. Szlak ten na Podkarpaciu liczy 459 km - podała.



Samorząd województwa podkarpackiego chce, aby Green Velo został połączony z innymi szlakami rowerowymi i atrakcjami turystycznymi. W pierwszej kolejności szlak ma być połączony z Bieszczadami.



Jak poinformowała Gorzelak-Nieduży, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie realizuje projekt pn.: Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowanej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.



Projekt ten o wartości niemal 5 mln zł otrzymał dotację m.in. z ministerstwa funduszy i polityki regionalnej. Do tej pory zakończono i wykonano cześć dokumentacji. Wszystkie prace projektowe powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.



Samorząd województwa podkarpackiego planuje na realizację tras rowerowych w Bieszczadach pozyskać fundusze europejskiej. Jak zaznaczyła Gorzelak-Nieduży, to od dotacji z UE będzie zależało jak szybko powstaną ścieżki rowerowe w Bieszczadach i połączone będą ze szlakiem Green Velo.