Survival Race Kids to przygoda pełna pozytywnych emocji i wyzwań dla dzieci w wieku 3-13 lat. W tym roku odbędzie się 3 maja w Parku Zdrowia na osiedlu Kmity. To także okazja do wsparcia akcji charytatywnej, z której dochód przeznaczony zostanie na wsparcie lokalnych schronisk.