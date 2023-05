Przed weekendem majowym, który jest umownym początkiem sezonu grillowego, podkarpaccy strażacy przypominają i ostrzegają, że pieczenie kiełbasek na balkonach może być bardzo niebezpieczne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przepisy pożarowe nie zawierają zapisu dotyczącego jednoznacznego zakazu używania grilla na balkonach i tarasach budynków. Pamiętajmy jednak, że rozpalanie grilla w takich miejscach stwarza realne zagrożenie pożarowe zarówno w bezpośrednim otoczeniu jak i lokalach sąsiednich - powiedział bryg. Marcin Betleja, rzecznik podkarpackiej straży pożarnej.



Jak dodał, przepisy prawa miejscowego, określone na przykład przez zarządców wspólnot mieszkaniowych, mogą zakazywać grillowania na balkonach i tarasach, z uwagi na uciążliwość dla sąsiadów.



Strażak przypomniał, że wszystkie urządzenia: elektryczne, gazowe, czy grille z paleniskiem, należy eksploatować zgodnie z instrukcją producenta. Pozostawienie tego typu urządzenia bez dozoru lub wykorzystanie w niewłaściwy sposób może spowodować pożar - podkreślił rzecznik.



Przestrzegł przed rozpalaniem grilla na balkonie lub tarasie. Może to doprowadzić do pożaru i zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia - dodał bryg. Marcin Betleja. Przypomniał też, że "spowodowanie pożaru zagrażającego zdrowiu czy życiu wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów, grozi więzienie od roku do 10 lat".