Alerty przed marznącymi opadami deszczu powodującego gołoledź oraz przed intensywnymi opadami śniegu wydało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Centrum ostrzega także przed wezbraniem wód i przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewni górnego Sanu.

Rano WCZK opublikowało trzy ostrzeżenia. Jedno, 2. stopnia, dotyczące marznących opadów deszczu na terenie powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, Krosna, krośnieńskiego, leskiego, przemyskiego, Przemyśla i sanockiego. Opady te spowodują gołoledź na drogach.

To ostrzeżenie potrwa do niedzieli nad ranem.

Kolejne alerty związane są z intensywnymi opadami śniegu na terenie powiatów: brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, Krosna, krośnieńskiego, leżajskiego, lubaczowskiego, łańcuckiego, przemyskiego, Przemyśla, przeworskiego, rzeszowskiego, Rzeszowa, sanockiego oraz strzyżowskiego, a także bieszczadzkiego i leskiego.

Według prognoz opady śniegu rozpoczną się na tym terenie wieczorem. W większości powiatów potrwają do niedzieli nad ranem. W tym czasie spadnie od 30 do 40 cm śniegu. Najsilniejszych opadów należy się spodziewać w sobotę i w nocy z soboty na niedzielę. Jedynie w powiatach bieszczadzkim i leskim śnieg będzie sypać do godz. 4 rano w sobotę i przybędzie go około 15 cm.

Po południu Centrum uzupełniło alerty dotyczące marznących opadów powodujących gołoledź o kolejne powiaty: dębicki, jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski i Rzeszów.

WCZK ostrzega, że od godz. 7 w sobotę do godz. 3 w niedzielę na tym terenie spadnie marznący deszcz i wystąpi gołoledź.

Kolejne alerty dotyczą intensywnych opadów śniegu, które obejmą Tarnobrzeg oraz powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski, mielecki, dębicki, kolbuszowski, niżański, ropczycko-sędziszowski.

Na tym terenie śnieg mocno posypie od rana w sobotę do rana w niedzielę.

W tych powiatach prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 30 cm do 40 cm, lokalnie na terenach powyżej 600 m n.p.m. do 45 cm. Najbardziej intensywne opady prognozowane są w sobotę w dzień. Jedynie w Tarnobrzegu przyrost pokrywy śnieżnej będzie mniejszy i wyniesie o 15 cm do 25 cm.

Oprócz ostrzeżeń przed gołoledzią i opadami śniegu WCZK ostrzega także przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewni górnego Sanu.

Od godzin wczesnoporannych w sobotę do rana w niedzielę, na skutek spływu wód opadowo-roztopowych w zlewni górnego Sanu spodziewane są wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, z możliwością przekroczeń stanów ostrzegawczych. "Punktowo niewykluczone jest przekroczenie stanu alarmowego" - ostrzega Centrum.

