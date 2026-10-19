Skandal w szpitalu w Rzeszowie. Były dyrektor oskarżony o wyłudzenie ponad miliona złotych

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Były dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. F. Chopina w Rzeszowie, dr Janusz Ł., został oskarżony przez katowicką prokuraturę o wyłudzenie ponad 1,3 mln zł z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz narażenie pacjentów na poważny uszczerbek na zdrowiu. Sprawa dotyczy zabiegów urologicznych wykonywanych z użyciem robota Da Vinci.

Śledztwo wykazało, że od stycznia 2023 do marca 2024 roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. F. Chopina pod kierownictwem dr. Janusza Ł. rozliczał zabiegi, które nie spełniały kryteriów uprawniających do finansowania przez NFZ.

W toku śledztwa ustalono, że zabiegi wykonywane przez oskarżonego nie spełniały kryteriów uprawniających do ich finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pomimo tego, na polecenie oskarżonego, szpital składał wnioski o rozliczenie tych świadczeń ze środków publicznych – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Aleksander Duda.

Według prokuratury w wyniku takich działań z NFZ wyłudzono ponad 1,3 mln zł.

Narażenie pacjentów na niebezpieczeństwo

Oprócz wyłudzenia środków publicznych, prokuratura zarzuca byłemu dyrektorowi poświadczenie nieprawdy w dokumentacji medycznej oraz narażenie trzech pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku jednego z pacjentów doszło do rzeczywistego poważnego uszczerbku.

„Na podstawie opinii biegłych ustalono, że sposób przeprowadzenia zabiegów naraził wszystkich trzech pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” – przekazała prokuratura.

Zawieszenie w wykonywaniu zawodu i groźba więzienia

Dr Janusz Ł. nie przyznał się do winy podczas śledztwa. Prokuratura zdecydowała o zawieszeniu go w prawach wykonywania zawodu lekarza oraz zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe. Akt oskarżenia trafił już do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Za zarzucane czyny grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności, a za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – minimum 3 lata więzienia.

Śledztwo w sprawie podejrzenia oszustwa na szkodę NFZ, związanego z finansowaniem zabiegów urologicznych wykonywanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. F. Chopina w Rzeszowie zostało wszczęte w lipcu 2023 r. Sprawa trafiła do Katowic decyzją Prokuratury Krajowej. Dr Janusz Ł., który został oskarżony o nieprawidłowości, był dyrektorem USK w Rzeszowie, kierownikiem kliniki urologii i operatorem robota Da Vinci.