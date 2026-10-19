Tajemniczy obiekt nad Lublinem? Służby wznowiły poszukiwania w okolicach Zalewu Zemborzyckiego

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Wojsko wznowiło dzisiaj poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu latającego, którego odgłos był słyszany w nocy z soboty na niedzielę w okolicy Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie. W niedzielę przeszukano okolice zalewu, ale nic nie znaleziono.

W nocy z soboty na niedzielę mieszkańcy okolic Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie usłyszeli głośny odgłos przelatującego obiektu. Zaniepokojeni zgłosili sprawę policji, która w ciągu kilku godzin odebrała kilkanaście podobnych zgłoszeń. Służby natychmiast rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą.

Wojsko i policja w akcji

W niedzielę teren wokół zalewu przeczesywało ponad 30 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz kilkudziesięciu policjantów. Do akcji zaangażowano także wojskowy śmigłowiec. Do tej pory nie udało się odnaleźć żadnych śladów obiektu, a także nie odnotowano żadnych uszkodzeń czy zniszczeń w okolicy.

W poniedziałek poszukiwania zostały wznowione. W akcji bierze udział Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy oraz pododdział wspierający z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Działania prowadzone są we współpracy z policją i Żandarmerią Wojskową.

Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą wyjaśnieniu wszystkich okoliczności zdarzenia.

„Prowadzone czynności mają na celu weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego i zgłoszeń pobliskiej ludności oraz ustalenie charakteru potencjalnego obiektu lub potwierdzenie, że zarejestrowany sygnał był wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych” – wyjaśniają służby.

Rozpatrywane są różne możliwe scenariusze, w tym zjawiska meteorologiczne, działania przemytnicze lub prowokacyjne. Jak dotąd żaden z tych wariantów nie został potwierdzony.

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Apel o spokój i rozwagę

Wojsko apeluje do mieszkańców o zachowanie spokoju i korzystanie wyłącznie z oficjalnych, wiarygodnych źródeł informacji. Służby ostrzegają też przed rozpowszechnianiem niepotwierdzonych doniesień, które mogą sprzyjać dezinformacji i wzmacniać wrogie narracje.

"Nie można wykluczyć, że część publikowanych treści stanowi próbę manipulacji informacyjnej lub element celowych działań dezinformacyjnych, ukierunkowanych na wywoływanie niepokoju społecznego" – podkreślają przedstawiciele wojska.

Co zrobić w przypadku odnalezienia przedmiotu?

W przypadku odnalezienia przedmiotów, które mogą być szczątkami poszukiwanego obiektu, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Służby apelują, by nie zbliżać się do takich znalezisk, nie dotykać ich ani nie próbować ich przemieszczać.