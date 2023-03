Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na wystawę grafiki i ceramiki Salvadora Dali. Oryginalne, sygnowane dzieła jednego z najważniejszych mistrzów surrealizmu, powstałe w latach 1944-1983, obejrzeć można na poddaszu Zamku Królewskiego w Sanoku.

/ Łukasz Zakrzewski / RMF MAXX

Do 16 kwietnia w sanockim zamku, można zobaczyć wystawę obrazów i ceramiki autorstwa Salvadora Dali. Prace artysty pochodzą ze zbiorów prywatnych i udostępnione zostały dzięki współpracy z „Galerią Luzino” działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie na Kaszubach.

Natomiast Muzeum Historyczne w zamian wypożyczyło obrazy Zdzisława Beksińskiego, które można zobaczyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie na Kaszubach.



/Łukasz Zakrzewski /RMF MAXX

Na pewno jedna z głośniejszych wystaw, bo faktycznie Salvador Dali to już jest nazwisko o renomie światowej. No i chyba zainteresowanie potwierdza klasę wystawy, dlatego, że jest ona odwiedzana licznie nie tylko przez turystów, ale również - co nas bardzo cieszy - przez sanoczan, którzy znaleźli pretekst do odwiedzenia muzeum. Powiedziałbym, że to była forma barteru. Nasi partnerzy z Pomorza zapragnęli zorganizować wystawę Zdzisława Beksińskiego, i teraz Pomorzanie mogą podziwiać geniusza z Sanoka, a my możemy podziwiać geniusza z Katalonii - mówił w rozmowie z reporterem RMF MAXX Łukaszem Zakrzewskim - Jarosław Serafin - dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku.





/ Łukasz Zakrzewski / RMF MAXX