Do 7 października można głosować na zadania walczące o realizację w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 107 propozycji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Projekty są podzielone na trzy kategorie. Pierwsza z nich to inwestycje, które ze względu na swój charakter i zasięg są ważne dla wszystkich Rzeszowian. Szacunkowa wartość zadania w tej kategorii nie może być wyższa niż 2 mln zł.

Druga kategoria zadań to budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej. Pojedyncze zadanie nie może być tutaj droższe niż 400 tys. zł, a łączna kwota przeznaczona na sfinansowania najwyżej ocenionych zadań w tej kategorii to 6 mln zł.

Kategoria trzecia to działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, m.in. imprezy i zajęcia dla mieszkańców. Maksymalna kwota na pojedyncze przedsięwzięcie to 50 tys. zł, a cała pula na ten cel to 1 mln zł.

Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech kategorii. Wyboru dokonuje się poprzez wpisanie w odpowiedniej rubryce numeru zadania.

Jakie pomysły zgłosili Rzeszowianie? M.in. wyremontowanie jezdni i przebudowę chodnika na ul. Plenerowej, budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią na stadionie KS Grunwald Budziwój, wyposażenie przedszkoli i szkolnych świetlic w klimatyzatory. Wśród zadań osiedlowych najczęstsze propozycje to budowa miejsc postojowych, naprawa dróg dojazdowych i chodników, modernizacja placu zabaw, a w kategorii trzeciej są m.in. pikniki rodzinne i sportowe.

Lista zwycięskich zadań zostanie opublikowana 14 października.

Bardzo się cieszę, że mieszkańcy zgłosili tak wiele pomysłów, bo to oznacza, że chcą aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu miastem i interesują się tym, co dzieje się w Rzeszowie. Zachęcam do oddawania głosów, budżet obywatelski to znakomity sposób na to, aby wpłynąć na zmiany zarówno w swoim najbliższym otoczeniu, jak i w całym mieście - podkreśla prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

Budżet Obywatelski jest realizowany w Rzeszowie od 2014 roku. Na inwestycje i zadania wybrane przez mieszkańców przeznaczono wówczas 5 mln zł. W kolejnych latach kwota ta rosła. W 2023 roku wyniesie 9 mln zł.

Głosować można tradycyjnie poprzez wrzucenie karty do głosowania osobiści do urny lub w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej rbo.erzeszow.pl.

Punkty do głosowania zostały zlokalizowane w:

Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej "NOWY ŚWIAT", ul. Krakowska 20,

Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1,

Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów, Al. Rejtana 65,

Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii RZESZÓW, Al. Piłsudskiego 44.









Punkcie Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Kopernika 15,

Punkcie Informacyjny Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Okrzei 1.





W punktach przy ul. Kopernika i Okrzei będzie można otrzymać dodatkowo wsparcie w głosowaniu elektronicznym.