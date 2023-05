Przy rzeszowskiej hali Podpromie policjanci uruchomili punkt kontroli autokarów. Wystarczy przyjechać, każdy pojazd zostanie sprawdzony – zapewniają funkcjonariusze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tej pory było tak, że organizatorzy wycieczki dzwonili do dyżurnego komendy miejskiej, z którym umawiali termin i miejsce kontroli. Od poniedziałku obowiązują nowe zasady. "Kontrole prowadzone są bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia o planowanym wyjeździe" - przekazała PAP asp. sztab. Magdalena Żuk, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

W poniedziałek, przy hali Podpromie, policjanci sprawdzili trzy autokary. Mieli też sześć kontroli w innych punktach miasta, ale te były wcześniej umówione. W autokarach nie stwierdzono uchybień, kierowcy byli trzeźwi - dodała Magdalena Żuk.

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń policjanci apelują, żeby planować kontrole w godzinach, kiedy czynny jest punkt przy hali Podpromie.

Policjanci sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdu, trzeźwość i czas pracy kierowców, wyposażenie autobusów, a także właściwy załadunek bagażu. Zwracają też uwagę kierowcom na odpowiedni dobór miejsc postoju w czasie podróży, czy dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Fakt kontroli potwierdzają protokołem, a kopię dostaje kierowca. Punkt przy hali Podpromie będzie czynny do 16 czerwca, od poniedziałku do piątku, w godz. 6-9. W innych godzinach kontrole autokarów prowadzone będą doraźnie, po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.