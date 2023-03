Jak podkreślono w komunikacie, w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są wzrosty poziomu wody, lokalnie mogą być gwałtowne, do strefy stanów wysokich.



"Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych" - dodano w ostrzeżeniu.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc.



Ostrzeżenie obowiązuje do niedzieli, do godz. 9.