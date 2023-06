Na ulicach Rzeszowa w poniedziałek rozpoczną się zdjęcia do pełnometrażowego filmu akcji "Rage of Stars". Jak zapewnia Łukasz Róg, reżyser i producent filmowy, "utrudnienia na drogach będą niemal niezauważalne, bo planujemy pracować głównie późną nocą".

Konferencja prasowa dotycząca produkcji pełnometrażowego filmu "Rage of Stars" w Rzeszowie / Grzegorz Bukała/Urząd Miasta Rzeszowa / Materiały prasowe

Film "Rage of Stars" ma być pełnometrażowym rozwinięciem "No Stars Anymore" z 2021 roku. Był to amatorski film z gatunku science fiction, a nowa produkcja ma opierać się na tej samej historii, ale z większym budżetem.

Rozbudowaliśmy scenariusz filmowy, wszystko jest gotowe. Zaczynamy kręcić już w najbliższy poniedziałek. Zdjęcia potrwają praktycznie dwa miesiące. Kończymy ostatniego dnia sierpnia. Potem montaż, muzyka i wszystko, co związane z postprodukcją - zapowiedział Łukasz Róg, reżyser, producent filmowy.

W tych rejonach odbędą się zdjęcia

Większość scen będzie kręcona w Rzeszowie. Ale utrudnienia na drogach będą niemal niezauważalne, bo planujemy pracować głównie późną nocą - podkreśla reżyser.

Zdjęcia będą powstawały m.in. na ul. Dworaka (27 i 28 lipca, w godzinach 2-3 w nocy) czy na terenie Politechniki Rzeszowskiej (Powstańców Warszawy, 7 i 26 lipca, a także 3 i 4 sierpnia). Organizatorzy mają zadbać o to, by plan zdjęciowy został odpowiednio oznaczony oraz zabezpieczony.

Część zdjęć powstanie również w nowym basenie przy ul. Matuszczaka, a także na Stadionie Miejskim Stal i na terenie firmy Fibrain.

Jako grupa Fibrain od wielu lat wspieramy projekty, które mają szansę zaistnieć na całym świecie. Łukasz wysoko mierzy, marzy tak jak my, więc postanowiliśmy pomóc spełnić mu jego marzenie i zrobić coś dobrego dla Rzeszowa i Podkarpacia - powiedział Rafał Kalisz, prezes firmy Fibrain.

Zdjęcia mają zakończyć się razem z końcem sierpnia. Film zostanie wydany w 2024 roku i jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie można go zobaczyć. Wystąpią w nim m.in.: Andrea Tivadar, Elijah Rowen, Jack McEvoy, Jord Knotter, Małgorzata Klara, Mayu Gralińska-Sakai.

Komentarz prezydenta miasta

Bardzo się cieszę, z tej filmowej inicjatywy, która idealnie wpisuje się w to wszystko, co realizujemy w Rzeszowie w ostatnim czasie. Ten projekt to łączenie sił: potencjału artystycznego, finansowego, ale też takiego patriotyzmu lokalnego - powiedział Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa podczas środowej konferencji rozpoczynającej produkcję filmu.

Dodał, że "to wszystko ma się składać na to, czym chcemy mieszkańców Rzeszowa cieszyć: życiem kulturalnym na odpowiednim poziomie".