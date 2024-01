Jest szansa, że jeszcze dziś rolnicy protestujący na granicy z Ukrainą zawieszą ponownie swoją akcję. Tym razem na dłużej. Dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski informuje, że po południu w Rzeszowie ma dojść do spotkania przedstawicieli "Oszukanej Wsi" z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim. Podpisane ma zostać porozumienie dotyczące spełniania postulatów rolników.

Rolnicy z "Podkarpackiej oszukanej wsi" w pobliżu przejścia granicznego w Medyce / Darek Delmanowicz / PAP

W porozumieniu, które jeszcze dziś ma zostać podpisane, jest harmonogram spełniania postulatów: to, co może zrobić sam rząd - chodzi głównie o podatek rolny - oraz to, do czego trzeba przekonać Brukselę - czyli np. dopłaty do kukurydzy czy zmiana mechanizmu ugorowania gruntów.

Lider protestujących rolników Roman Kondrów powiedział dziennikarzowi RMF FM, że protestujący wiedzą, iż nie wszystko da się załatwić od ręki. Jak mówi, jeśli minister podpisze zobowiązanie w sprawie spełnienia postulatów, to protest będzie zawieszony.

Chcemy do tego podejść normalnie, po ludzku - zapewnia Kondrów, dodając, że rolnicy dadzą rządowi 2 tygodnie, może więcej, na załatwienie sprawy podatku rolnego - by samorządy dostały rekompensaty z budżetu i mogły zwalniać rolników z podwyżki podatku.

Porozumienie ma zostać podpisane o 16:00 w Rzeszowie podczas spotkania ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego oraz wojewody podkarpackiej Teresy Kubas-Hul z rolnikami "Podkarpackiej oszukanej wsi".

W czwartek rolnicy z "Podkarpackiej oszukanej wsi" wznowili zawieszony w wigilię protest i blokadę przejścia granicznego w Medyce. Przed wigilią przyjechał do nich minister Siekierski, który zapewnił, że ich postulaty zostaną spełnione. Rolnicy wznowili protest, ponieważ nie dostali nic na piśmie.