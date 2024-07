W środku temperatura sięga 100 stopni Celsjusza, słychać eksplodujące puszki z chemikaliami.

Prócz gaszenia zaplecza magazynowego, strażacy bronią przed ogniem część sklepową. Na miejscu używany jest robot Colossus z leżajskiej PSP - mówił ok. godz. 18 Marcin Betleja. To gaśniczo-rozpoznawczy robot, który wjeżdża do budynku, do którego ze względu na duże zagrożenie niebezpieczeństwo nie mogą wejść strażacy. Na miejscu ma się pojawić także podobny robot ściągnięty z Małopolski.

Akcja gaszenia pożaru marketu budowlanego w Krośnie

W czasie akcji zasłabł jeden ze strażaków.

Jak informuje serwis Remiza.pl, na potrzeby działań gaśniczych trwa budowa magistrali wodnej o długości około 1 km z rzeki Lubatówki. Hydranty okazały się bowiem niewystarczające.

Na drodze krajowej nr 28 występują duże utrudnienia. Policja kieruje kierowców na objazdy.

Strażacy nie wykluczają, ze gaszenie pożaru może potrwać nawet do rana.