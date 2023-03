Przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie powstanie mural z Tadeuszem Nalepą. Od lat w stolicy Podkarpacia organizowany jest festiwal Breakout Days ku pamięci bluesmana. W tym roku odbędzie się od 14 do 16 września. Wcześniej, bo w sierpniu, pojawi się mural z wizerunkiem artysty.

Pomnik Tadeusza Nalepy w Rzeszowie / Shutterstock

W 2022 roku na ścianie kamienicy przy Hetmańskiej 16 pojawił się malunek związany z Tomaszem Stańko. W sierpniu tego roku dołączy do niego Tadeusz Nalepa. Mural bluesmana będzie można podziwiać na budynku przy Hetmańskiej 43.

Wybór miejsca nie jest przypadkowy. To właśnie w tej kamienicy w latach 1945-1955 mieszkał Tadeusz Nalepa.

Z inicjatywą upamiętnienia Tadeusza Nalepy w takiej formie, po rozmowach z jego bratem, Czesławem Nalepą, wyszła Estrada Rzeszowska. Mural ma przedstawiać Nalepę z synem Piotrem, a inspiracją będzie fotografia autorstwa Marka Karewicza z okładki płyty „Blues” Breakoutu.

Mural wykona kolektyw rzeszowskich artystów.

Bardzo nam zależy na tym, by Rzeszów piękniał, a jak przy tym jest okazja by, szczególnie młodym rzeszowianom, przypominać, że z naszego miasta pochodzą znani w świecie artyści to nie można takiej szansy przepuścić – mówi Roman Szczepanek, prezes rzeszowskiego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

To także wspaniała okazja by poprawić estetykę miasta, ale i przypomnieć mieszkańcom, że to właśnie tu w Rzeszowie rodzili się i dorastali ludzie, z których dziś jesteśmy dumni. Mam nadzieję, że na tym nie koniec, bo poczet wielkich, nie tylko kultury, pochodzących z Rzeszowa jest dość liczny – dodaje prezes Szczepanek.

Mural z wizerunkiem Tadeusza Nalepy ma powstać w sierpniu.