38-letniego obywatela Turcji, podejrzanego o udział w przemycie imigrantów do krajów UE, zatrzymano na przejściu granicznym w Korczowej (Podkarpackie). Mężczyzna był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz do zatrzymania poszukiwanego cudzoziemca doszło w miniony piątek na przejściu granicznym w Korczowej. Obywatel Turcji zgłosił się do odprawy na kierunku wyjazdowym z Polski.



W trakcie sprawdzeń danych w międzynarodowych bazach poszukiwawczych funkcjonariusze SG ustalili, że za cudzoziemcem austriacki wymiar sprawiedliwości wydał Europejski Nakaz Aresztowania w celu ekstradycji. Mężczyzna jest podejrzany o udział w procederze przemytu imigrantów do krajów UE - przekazał rzecznik BiOSG.



Dodał, że decyzją sądu obcokrajowiec trafił do aresztu na 60 dni. Za zarzucane czyny grozi mu do 10 lat więzienia.



Ppor. Zakielarz przekazał, że od początku 2023 roku funkcjonariusze BiOSG zatrzymali na podkarpackich przejściach granicznych 27 osób poszukiwanych przez krajowe oraz zagraniczne służby.