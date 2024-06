Oo. Bernardyni podjęli decyzję w sprawie rzeszowskiego Pomnika Czynu Rewolucyjnego. Przekażą monument Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia – poinformował w piątek rzecznik zakonu o. Alojzy Garbarz. O odzyskanie pomnika od lat ubiegało się miasto.

Pomnik Czynu Rewolucyjnego / Józef Polewka / RMF24

Pomnik Czynu Rewolucyjnego od pół wieku stoi w centrum Rzeszowa tworząc krajobraz miasta. Od lat budzi też spory i dyskusje. Ma swoich przeciwników i zwolenników.

Usunięcia pomnika chce Instytut Pamięci Narodowej, powołując się na ustawę dekomunizacyjną. Domagała się tego również część radnych PiS w sejmiku podkarpackim poprzedniej kadencji. Mieszkańcy Rzeszowa twierdzą, że powinien zostać na swoim miejscu, bo jest wizytówką miasta i świadectwem historii.

Pomnik od 2006 roku należy do Bernardynów. Klasztor przejął go od miasta za symboliczną złotówkę. Ponieważ monument jest w coraz gorszym stanie, miasto chciało go odzyskać i wyremontować. Decyzję w sprawie pomnika podjął Zarząd Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. Rzecznik zakonu Bernardynów, o. Alojzy Garbarz w przesłanym komunikacie poinformował, że pomnik zostanie nieodpłatnie przekazany Stowarzyszeniu Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia.

Bernardyni uzasadniają decyzję tym, że nie chcą być stroną w sporze wokół kwestii historycznych i politycznych i jak wskazują nie mają pieniędzy ani na odnowienie, ani na wyburzenie pomnika. "Nie jest naszą misją ani odnawianie, ani burzenie pomników nieposiadających religijnego wymiaru" - przekazał o. Alojzy Garbarz.

Przypomniał, że pomnik został postawiony przez władze PRL na terenie dawnego ogrodu klasztornego, zawłaszczonego w latach powojennych, w czasie komunistycznych rządów.

"Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Niezłomnych Podkarpacia reprezentuje mieszkańców miasta i środowiska, które wówczas stawały w obronie klasztoru. Decyzja ta wynika więc ze sprawiedliwości oraz szacunku dla osób zaangażowanych w pomoc" - poinformował rzecznik zakonu.

Jego budowę zlecił I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie Władysław Kruczek. Prace rozpoczęły się w 1967 roku, trwały do 1974 r. Jedna z rzeźb przedstawia "Nike" boginię zwycięstwa, a druga - robotnika, chłopa i żołnierza. Autorem pomnika jest pochodzący z Rzeszowszczyzny nieżyjący już prof. Marian Konieczny. Pomnik nie jest wpisany do rejestru zabytków.