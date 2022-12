Od 1 do 12 grudnia potrwa zbiórka żywności dla Polaków na Ukrainie. Akcję organizuje wojewoda podkarpacka wspólnie z przemyskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O szczegółach zbiórki żywności poinformowała w środę na konferencji prasowej w Rzeszowie wojewoda podkarpacka Ewa Leniart. Zaapelowała ona o włączenie się w akcję związaną ze zbiórką żywności dla Polaków na Ukrainie.

Jest to przedsięwzięcie, które wojewoda, wspólnie z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem, Oddział w Przemyślu, organizuje już od kilku lat. Tegoroczna edycja, z uwagi na trwającą wojnę, ma wymiar szczególny. Zbiórka odbędzie się od 1 do 12 grudnia. Aby pomoc przybrała najbardziej efektywny charakter, prosimy o dostarczanie produktów z długim terminem przydatności do spożycia - powiedziała Ewa Leniart.

Zebrane artykuły przekazane będą naszym rodakom na wschodzie w tygodniu poprzedzającym okres świąt Bożego Narodzenia. Miejsca zbiórek żywności to Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Polska Sieć Handlowa Nasz Sklep w Rzeszowie i Tarnowie i wybrane szkoły w regionie.

Liczę na to, że uda nam się zebrać odpowiednią liczbę produktów, które przekażemy mieszkańcom zachodniej Ukrainy - Polakom, którzy znoszą trudy trwającej wojny - podkreśliła Leniart.

Dokąd trafi żywność?

Leniart zwróciła też uwagę, że nasi rodacy, którzy pozostali w Ukrainie, to osoby głównie starsze, samotne, często także niepełnosprawne, z bardzo niskim dochodem w postaci emerytury, którym trudno przeżyć święta, zwłaszcza teraz w okresie wojennym.

Zbiórka produktów spożywczych, które trafią do polskiej społeczności z Mościsk, Myslatyc, Sambora, Łanowic i innych miejscowości jest organizowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem przy wsparciu Grupy Kapitałowej "Specjał" i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Obecny na konferencji prezes przemyskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Andrzej Berestecki mówił, że dzięki zebranej żywności Polacy na Ukrainie będą mogli godnie uczcić święta Bożego Narodzenia. Zachęcam do wsparcia naszej akcji - dodał.

Zdaniem podkarpackiej kurator oświaty Małgorzaty Rauch, włączenie się uczniów w tego typu przedsięwzięcia to bardzo ważny element wychowania patriotycznego, kształtowania postaw, a także okazja do tego, aby o Polakach na Ukrainie w szkołach porozmawiać.

Zachęcam wszystkich dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców, całe społeczności szkolne do włączenia się do akcji pomocowej dla Polaków na Ukrainie - zaapelowała Rauch.