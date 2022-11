Prawie 110 tys. zł zebrano w sumie w tegorocznej kweście na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza w Łodzi - poinformowali organizatorzy zbiórki, która odbywała się po raz 28. Do tej pory we wszystkich kwestach pozyskano ok. 1,9 mln zł, za co odnowiono 200 pomników.

Zdjęcie Ilustracyjne / Shutterstock Tegoroczną kwestę oficjalnie zakończono i podsumowano podczas gali w Muzeum Miasta Łodzi. To wydarzenie to doskonała okazja, by podziękować wszystkim darczyńcom, partnerom, wolontariuszom, szkołom, społecznikom, ale przede wszystkim darczyńcom, którzy co roku wspierają nasze działania. Dzięki państwa hojności udało się zebrać bardzo imponującą sumą 109 182,22 zł. Dlatego jeszcze raz Wam dziękujemy - poinformowali w poniedziałek organizatorzy kwesty na facebookowym profilu Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na odnowienie zabytkowych nagrobków. Tradycyjnie łodzianie mogli wybrać pomnik do renowacji. W internetowym i tradycyjnym głosowaniu wskazano, że w 2023 roku odnowiony zostanie znajdujący się w części ewangelickiej nekropolii nagrobek Otto Bauera (1878-1909) - urodzonego w Łodzi malarza, rysownika i autora karykatur, które cieszyły się wielkim uznaniem. Artysta zmarł w Kalifornii, dokąd przeniósł się z żoną, Amerykanką. Fundusze na odnowienie nagrobków najstarszej łódzkiej nekropolii zbierano już po raz 28. Pod koniec października z puszkami kwestowała młodzież z łódzkich szkół, społecznicy, miłośnicy historii i zabytków Łodzi, przewodnicy oraz członkowie Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem. W Dniu Wszystkich Świętych do akcji tradycyjnie włączyli się przedstawiciele świata kultury, sztuki, nauki, polityki i mediów oraz znani łodzianie. Zbiórka pieniędzy trwała następnie m.in. w internecie oraz podczas wydarzeń organizowanych przez Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem. Stary Cmentarz w Łodzi powstał w latach 1855-58; od początku jako nekropolia trójwyznaniowa - dla katolików, prawosławnych i ewangelików. Jest miejscem pochówku przemysłowców, lekarzy, prawników, przedstawicieli starych rodów, uczestników walk o niepodległość, ludzi zasłużonych dla rozwoju miasta, jego sztuki i oświaty. Nekropolię wyróżnia bogactwo form i stylistyki pomników nagrobnych. Ponad 80 nagrobków wyszło spod dłuta wybitnego, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, rzeźbiarza Wacława Konopki. Prawie 200 dzieł sztuki sepulkralnej jest wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. Kwesta na rzecz ratowania zabytków tej nekropolii odbywa się od 1995 roku. Dzięki hojności łodzian i mieszkańców innych miast, wspomagających Stary Cmentarz, udało się odnowić już 200 pomników nagrobnych. Łącznie zebrano kwotę 1,9 mln zł. Zobacz również: Policja bada okoliczności śmiertelnego wypadku niedaleko Kutna

Konkurs Young Fashion: Maurycy Zylber zdobył Złotą Nitkę [ZDJĘCIA]

Zatrzymano podejrzanych o kradzież elementów metalowych wartych 56 tys. zł

Kolejny książkomat w regionie - w Zduńskiej Woli RMF 24