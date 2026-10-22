Obiekt znaleziony w Lubaczowie. Najnowszy komunikat Żandarmerii Wojskowej

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To niewielkich rozmiarów płatowiec wykonany ze styropianu, nieuzbrojony – takie są najnowsze informacje w sprawie obiektu znalezionego wczoraj w Lubaczowie na Podkarpaciu. Ustalenia o poranku przekazała Żandarmeria Wojskowa.

W środę w Lubaczowie na terenie jednej z niezamieszkałych posesji znaleziono przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny. Policja dostała zgłoszenie ok. godz. 13. Funkcjonariusze powiadomili ABW, SKW, Żandarmerię Wojskową oraz Prokuraturę Rejonową w Lubaczowie.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Dominik Smaga, oględziny prowadzono najpierw z powietrza, potem przy użyciu specjalistycznych robotów. Czynności zakończyły się o piątej.

Dron wykonany ze styropianu

W porannym komunikacie zamieszczonym na platformie X Żandarmeria Wojskowa przekazała, że „wyeliminowano zagrożenie radiologiczne, biologiczne, chemiczne, jak również na obecność materiałów wybuchowych”.

Odnaleziony obiekt to niewielkich rozmiarów płatowiec wykonany ze styropianu, nieuzbrojony, bez cech bojowych – przekazała żandarmeria. Trafi teraz do badań laboratoryjnych. Dalej sprawę ma prowadzić prokuratura w Lublinie, która informuje, że w Lubaczowie był nie jeden, ale dwa drony. Więcej informacji ma przekazać w ciągu dnia.

„Utrata kontaktu z obiektem latającym”

Z kolei w miejscowości Wydrza w gminie Grębów na Podkarpaciu wieczorem znaleziono nieuzbrojonego drona wykorzystywanego przez norweskie wojsko, które prowadzi ćwiczenia na poligonie w Nowej Dębie. Obiekt został zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową.

Bezzałogowy statek powietrzny został znaleziony na polu ornym. Rzecznik ŻW ppłk Dariusz Rozkosz poinformował na platformie X, że „do utraty kontaktu z obiektem latającym doszło w dniu 21 października br. około godz. 16:45”. W wyniku upadku drona nikomu nic się nie stało. Zgodnie z ustaleniami z prokuraturą, po wykonaniu oględzin miejsca zdarzenia obiekt miał zostać zwrócony wojskom sojuszniczym.