„Płatowiec” wojsk NATO spadł na Podkarpaciu

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W miejscowości Wydrza na Podkarpaciu odnaleziono ćwiczebny obiekt latający należący do żołnierzy wojsk sojuszniczych jednego z państw NATO, które prowadzą ćwiczenia w Polsce. Jak poinformowała Żandarmeria Wojskowa, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a infrastruktura nie została uszkodzona.

Do utraty kontaktu z obiektem doszło 21 października około godziny 16:45. Miejsce jego upadku zabezpieczają Żandarmeria Wojskowa oraz inne służby.

Obiekt został odnaleziony w miejscowości Wydrza w województwie podkarpackim i według komunikatu ŻW należy do wojsk jednego z państw sojuszniczych w NATO.

Według komunikatu Żandarmerii Wojskowej upadek ćwiczebnego płatowca nie spowodował zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Nie odnotowano również uszkodzeń infrastruktury.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów, Dział do Spraw Wojskowych. Po przeprowadzeniu oględzin miejsca zdarzenia obiekt ma zostać przekazany wojskom sojuszniczym.

To norweski dron

Ustalono, że jest to nieuzbrojony dron wykorzystywany przez wojska norweskie, które prowadzą ćwiczenia na poligonie w Nowej Dębie.

Służby podejrzewają, że doszło do utraty łączności i obiekt spadł w miejscowości Wydrza.

Nikt nie ucierpiał. Został on zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową, która przyjechała na miejsce – zaznaczyła podkom. Agnieszka Wilk, oficer prasowy tarnobrzeskiej policji.