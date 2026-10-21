Niezidentyfikowany latający obiekt rozbił się w Lubaczowie

Obiekt ma kilkadziesiąt centymetrów. Rozbił się na kilka fragmentów, nie powodując żadnych zniszczeń.
Na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową.
O sprawie powiadomiono również służby.
Niezidentyfikowany obiekt latający spadł na niezamieszkałą posesję w Lubaczowie na Podkarpaciu. To urządzenie przypominające niewielki samolot - zbudowane jest z materiałów wyglądających jak styropian.
Obiekt ma kilkadziesiąt centymetrów. Rozbił się na kilka fragmentów, nie powodując żadnych zniszczeń.
Na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową.
O sprawie powiadomiono również służby.