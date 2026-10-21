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Niezidentyfikowany latający obiekt rozbił się w Lubaczowie

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (15:00)

Niezidentyfikowany obiekt latający spadł na niezamieszkałą posesję w Lubaczowie na Podkarpaciu. To urządzenie przypominające niewielki samolot - zbudowane jest z materiałów wyglądających jak styropian.

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Niezidentyfikowany latający obiekt rozbił się w Lubaczowie
Na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową. Zdjęcie ilustracyjne

Obiekt ma kilkadziesiąt centymetrów. Rozbił się na kilka fragmentów, nie powodując żadnych zniszczeń. 

Na miejsce wezwano Żandarmerię Wojskową. 

O sprawie powiadomiono również służby.

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Źródło: RMF FM
Tagi: samolot

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