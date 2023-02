Rzeszów po raz kolejny weźmie udział w międzynarodowej kampanii "Nazywam się Miliard/One Billion Rising". W ramach akcji swój sprzeciw wobec przemocy będzie można wyrazić tańcząc w Walentynki na Rynku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"Nazywam się Miliard/One Billion Rising Poland" to światowa kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

Kobiety spotykają się, wspólnie tańczą i w ten sposób pokazują swój bunt, wolność i solidarność z kobietami, które doświadczają przemocy i dyskryminacji na całym świecie.

Wydarzenie odbędzie się we wtorek (14 lutego) na Rynku o godz. 14:00.

Uczestnicy "Nazywam się Miliard" w Walentynki odtańczą na rzeszowskim Rynku układ choreograficzny do piosenki "Break the Chain", napisanej specjalnie na to wydarzenie przez producentkę muzyczną Tenę Clark. Hasło tegorocznej akcji to: "Tylko tak oznacza zgodę. Przemoc jest przestępstwem, a nie sprawą prywatną".

Antyprzemocowy taniec organizują: Rzeszowska Rada Kobiet, Rzeszowska Rada Seniorów, Miejskie Centrum Seniora i Akademia 50+.

"Nazywam się Miliard" w Polsce odbywa się od 2013 roku. Akcję zapoczątkowała, po fali gwałtów w USA, w 2011 roku Eve Ensler, amerykańska dramatopisarka i aktywistka ruchów feministycznych.

Ensler wtedy napisała: "Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu. MILIARD KOBIET!".