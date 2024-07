9371 mieszkańców Podkarpacia nie ma prądu. Nad regionem przechodzą kolejne burze i nawałnice. Sygnał o trudnej sytuacji na rzeszowskich drogach dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Strażacy usuwają skutki nawałnic (Zdjęcie ilustracyjne) / Paweł Supernak, Daniel Delmanowicz / PAP

Już 188 razy interweniowali podkarpaccy strażacy w związku z burzami, które przechodzą nad regionem. Służby głównie usuwają połamane gałęzie, konary i powalone drzewa. Pomagają też zabezpieczyć uszkodzone dachy. Ponad 9,3 tys. odbiorców w regionie nie ma prądu.

Sygnał o trudnych warunkach na rzeszowskich drogach dostaliśmy od słuchacza Pawła.



Zalane jest rondo Koby na skrzyżowaniu al. Wyzwolenia z ul. Warszawską w Rzeszowie. Cztery samochody stoją w wodzie aż po lusterka. Utknęły. Nie ma policji. Kierowcy próbują omijać rondo. Korek jest do Głogowa Małopolskiego - relacjonuje pan Paweł.



Do tej pory podkarpaccy strażacy interweniowali 188 razy.



Najwięcej interwencji miało miejsce w powiatach: tarnobrzeskim - 52, dębickim - 41, stalowowolskim - 18, przeworskim i jarosławskim - po 14 oraz bieszczadzkim - 12. 42 zdarzenia dotyczyły uszkodzonych poszyć dachowych, w tym 28 na budynkach mieszkalnych i 14 na budynkach gospodarczych, przy czym w dwóch wypadkach z budynków gospodarczych dachy zostały zerwane - wyliczyła dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Anna Olko-Wilk.

IMGW wydało nowe ostrzeżenia pogodowe. Według nich prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 55 milimetrów oraz wiatr wiejący z prędkością do 100 km/h, a lokalnie jego prędkość może wzrosnąć do 110 km/h.