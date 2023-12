​Od poniedziałku zmienia się organizacja ruchu w centrum Łodzi. Z powodu budowy drugiego tunelu pod miastem zamknięta jest ul. Traugutta w kierunku północnym, od ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza i dotyczy to również parkingów - podało biuro prasowe Urzędu Miasta Łodzi.

Wieżowce przy ul. Traugutta w Łodzi / Grzegorz Michałowski / PAP

Kierowcy jadący przez śródmieście Łodzi muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami w okolicach Dworca Fabrycznego.

"Ulicą Traugutta pomiędzy Sienkiewicza, a Kilińskiego przejedziemy tylko w stronę Bramy Miasta. Północna część tej ulicy zostanie zamknięta dla ruchu wraz z parkingami" - przekazały służby prasowe UMŁ.

"Wykonawca tunelu Kolei Dużych Prędkości realizowanego w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego wykona prace przygotowawcze do budowy drugiego kolejowego tunelu pod miastem. Utrudnienia potrwają do czerwca przyszłego roku" - poinformowano.

Trwa też budowa tunelu średnicowego pod Łodzią

"Mała tarcza Faustyna przebiła się właśnie przez komorę końcową przy stacji Łódź Żabieniec. To drugi z czterech tuneli, którymi pociągi pojadą z Żabieńca i dworca Kaliskiego do stacji Łódź Koziny, gdzie zaczyna się duży tunel prowadzący do dworca Fabrycznego" - podali urzędnicy.