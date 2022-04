Wiele spraw będzie można załatwić w domu. Urząd Miasta w Rzeszow[i]e proponuje nową usługę - "mobilny urzędnik". Pracownicy dotrą do osób, które same do urzędów dotrzeć nie mogą, np. z powodu niepełnosprawności, wieku, czy choroby.

/ Urząd Miasta Rzeszowa /

Wystarczy telefonicznie zgłoszenie pod numer Infolinii Urzędu Miasta Rzeszowa lub pocztą elektroniczną. Mobilni urzędnicy będą jeździć do domów w każdym tygodniu, w środy i czwartki. Odwiedzą mieszkańca w ustalonym wcześniej terminie. Kto może skorzystać z usługi "mobilnego urzędnika"? Osoby, które spełniają przynajmniej jeden z wymogów: posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,

posiadają orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,

są w wieku powyżej 65 lat, z trwałym lub czasowym ograniczeniem możliwości poruszania się,

są osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,

są osobami zależnymi w wieku powyżej 15 lat,

są opiekunami faktycznymi osób zależnych,

są opiekunami w ramach pieczy zastępczej. Będzie można załatwić takie sprawy jak: złożenie wniosku i wydanie ogólnopolskiej Karty Seniora, złożenie deklaracji dotyczącej odpadów, wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zgłoszenia są przyjmowane pod numer infolinii: 1 77 88 99 00 (zgłoszenia można dokonać także za pośrednictwem członka rodziny, opiekuna), od poniedziałku do piątku w g. od 7.30-15.30 oraz pocztą elektroniczną: mobilny.urzednik@erzeszow.pl. Zobacz również: Fałszował dokumentację. Wyłudził 650 tys. zł z tarczy antykryzysowej

Tragiczny finał poszukiwań 82-letniej kobiety

Ponad tysiąc osób pobiegnie w 15. PKO Półmaratonie Rzeszowskim

Oszukała swoich klientów na 18 tys. zł. Postawiono jej 133 zarzuty



Opracowanie: Małgorzata Wosion