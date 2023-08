Potwierdzono śmierć 18 osób, które zostały zakażone bakterią legionelli na Podkarpaciu. U kolejnych dwóch pacjentów potwierdzono zakażenie - poinformował w czwartek sanepid.

Zdj. ilustracyjne / Józef Polewka / RMF FM

Sanepid opublikował najnowsze dane o zakażeniach legionellą na terenie Podkarpacia. Zmarły dwie kolejne osoby. Od początku rozpoznania zakażeń bakterią, zmarło już 18 osób. Wszystkie zmarłe osoby miały choroby współistniejące.

Sanepid potwierdził także 2 nowe zakażenia legionellą. To oznacza, że liczba chorych na legionellozę zwiększyła się do 157. Wszyscy pacjenci hospitalizowani są w szpitalach na terenie Rzeszowa, powiatu rzeszowskiego, Dębicy, Przemyśla, Kolbuszowej, Łańcuta, Sędziszowa Małopolskiego, Jasła i Lublina.

Najwięcej osób z legionellą jest w Rzeszowie - 105 pacjentów. W powiecie rzeszowskim - 36, w dębickim jest czterech pacjentów, trzech w powiecie ropczycko-sędziszowskim, dwóch w powiecie łańcuckim.

Po jednym zakażeniu odnotowano u pacjentów z powiatów: jasielskiego, przeworskiego, przemyskiego, kolbuszowskiego, niżańskiego, stalowowolskiego oraz powiatu opolskiego (województwo lubelskie).

Cały czas prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia źródła zakażenia.

Co to jest choroba legionistów?

Bakteria Legionella pneumophila może wywołać chorobę legionistów (legionelloza).

To forma zapalenia płuc, która kończy się śmiercią u 5-15 proc. osób zakażonych. Zwykle rozwija się 5-6 dni po infekcji, choć może to trwać dłużej. Rozpoczyna się od gorączki, dreszczy, bólu głowy i mięśni. Po tym następuje suchy kaszel i trudności w oddychaniu, które postępują do ciężkiego zapalenia płuc.

Między 25 proc. a 50 proc. zarażonych pacjentów cierpi też na biegunkę, a około 50 proc. doświadcza majaczenia lub poczucia splątania. Dokładna diagnoza wymaga przeprowadzenia testów laboratoryjnych.

Jakie jest ryzyko zarażenia się legionellą?

Do zakażenia dochodzi drogą inhalacji zakażonego aerozolu (np. z nebulizatora) lub wody zawierającej bakterię rozpylonej w powietrzu. Choroba nie przenosi się poprzez picie skażonej wody i z człowieka na człowieka. Szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością i przewlekle chore.

Bakterie mogą żyć i namnażać się w temperaturze od 20 do 45 stopni Celsjusza. Występują one w środowisku naturalnym, w rzekach, jeziorach czy wilgotnej ziemi. Wysoką liczebność stwierdza się w nieodpowiednio utrzymywanych sztucznych systemach wodnych.

