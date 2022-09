"Dzięki takiemu rozwiązaniu, transport będzie mógł się odbywać w bardziej zorganizowanej formie, specjalny samolot będzie zabierał stąd pacjentów dwa razy w tygodniu" - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w trakcie otwarcia huba medycznego w Jasionce koło Rzeszowa (woj. podkarpackie). W otwarciu Medevac Huba uczestniczył również unijny komisarz i minister zdrowia Ukrainy.

W czwartek Jasionce otwarto hub medyczny. W uroczystości udział wzięli, oprócz Adama Niedzielskiego, m.in. minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko i unijny komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič.

Po co powstał hub?

Minister Niedzielski podkreślił, że powstanie huba to przykład współpracy wielu instytucji, zarówno państwowych, europejskich, jak i organizacji pozarządowych.

Te wszystkie ręce znalazły się na pokładzie po to, aby domknąć proces logistyczny, który realizujemy od kilku miesięcy z sukcesem, chodzi o proces transportu pacjentów z Ukrainy na leczenie do innych państw - wskazał.

Zaznaczył, że dzięki hubowi pacjenci z Ukrainy będą mogli w dobrych warunkach czekać na transport na dalsze leczenie.

Dzięki takiemu rozwiązaniu, transport będzie mógł się odbywać w bardziej zorganizowanej formie, specjalny samolot będzie zabierał stąd pacjentów dwa razy w tygodniu - podał.

Niedzielski przyznał, że idea transportu pacjentów z Ukrainy do innych państw będzie stanowić ulgę dla polskiego systemu zdrowia. Minister poinformował, że do tej pory najwięcej pacjentów z Ukrainy przyjęła Norwegia.

Niedzielski powiedział również, że na początku konfliktu przeważali pacjenci chorzy przewlekle, ale obecnie coraz większą grupę stanowią osoby, które są poszkodowane w wyniku działań wojennych.

Lenarčič o roli Polski

Obecny w Jasionce komisarz do spraw zarządzania kryzysowego KE Janez Lenarčič przypomniał, że na Podkarpaciu od kilku miesięcy funkcjonuje już hub logistyczny, przez który tysiące ton pomocy humanitarnej przekazano na Ukrainę. Ta cześć Polski jest niezwykle ważna dla pomocy Ukrainie - dodał.

Komisarz zaznaczył, że UE pomaga Ukrainie w ewakuacji pacjentów od kilku miesięcy. Do tej pory, jak podał Lenarčič, ewakuowano z Ukrainy 1,2 tys. ukraińskich pacjentów. Każdego dnia transportowani są pacjenci z Ukrainy do krajów w Europie - powiedział.

Zdaniem komisarza taka pomoc jest najlepszym przykładem solidarności europejskiej.

Laszko: Zniszczono 123 szpitale

Natomiast minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko poinformował, że do tej pory Rosjanie zniszczyli na terenie Ukrainy 123 szpitale.

W ich miejsce trzeba będzie wybudować nowe. Infrastruktura szpitalna, która została zniszczona przez okupanta, wyceniona została na ponad 1 mld dolarów - dodał.

Laszko podkreślił, że dzięki hubowi w Jasionce możliwa będzie jeszcze sprawniejsza ewakuacja chorych z Ukrainy. Minister podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia huba. Szczególnie dziękował Norwegii, która m.in. przekazał Ukrainie autobusy przeznaczone do transportu chorych.

Hub w Jasionce będzie mógł pomieścić 20 pacjentów, pierwsi mają zostać przyjęci za tydzień. Medevac Hub, który powstał w Jasionce, będzie wykorzystywany do szybkiej relokacji ukraińskich pacjentów do krajów Unii Europejskiej oraz m.in. Norwegii. Pacjenci pod opieką służb medycznych będą tu czekać na transport do innego państwa.

W tym celu wykorzystywany będzie specjalny samolot, który będzie lądował i startował z nieopodal położonego lotniska w Jasionce. Maszyna kursować ma dwa razy w tygodniu i przewozić pacjentów do 18 krajów, które zadeklarowały przyjmowanie chorych z Ukrainy.