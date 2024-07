Ta inwestycja to ważny etap transformacji energetycznej spółki.



Wykorzystanie paliwa gazowego zamiast węgla eliminuje emisję tlenków siarki i pyłu, a także zmniejszy emisję CO2 o blisko 56 proc. Do mieszkańców Rzeszowa popłynie ciepło wytworzone z proekologicznego źródła, co wpłynie na poprawę warunków środowiskowych w mieście - mówi Grzegorz Krystek, prezes PGE Energia Ciepła.



Koszt wybudowania kotłowni to ok. 80 mln zł.

Oprócz nowej kotłowni w rzeszowskiej elektrociepłowni realizowana jest druga duża inwestycja. To rozbudowa Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE). Po zakończeniu inwestycji, ITPOE będzie w stanie przetwarzać w sumie do 180 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Z odpadów jest wytwarzana energia elektryczna i ciepło, które w większości trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Poza sezonem grzewczym ciepło odzyskiwane w procesie termicznego przetwarzania odpadów w ITPOE wystarcza dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta na ciepłą wodę.



Rozbudowa instalacji ITPOE będzie kosztować ponad 362 mln zł.