Miasto Rzeszów podpisało we wtorek umowy z firmami Autosan i Solaris na dostawę 14 ekologicznych autobusów. Wszystkie nowe autobusy będą wyposażone w elektroniczne wyświetlacze i tablice informacyjne, biletomaty, system głosowych zapowiedzi, a także klimatyzację i udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Podpisanie umowy w sprawie dostawy nowych autobusów do Rzeszowa / um rzeszów / Materiały prasowe

Nasza komunikacja publiczna już dzisiaj jest bardzo ekologiczna i supernowoczesna, a kolejne niskoemisyjne pojazdy tylko poprawią sytuację. Takie działania przybliżają nas do celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku. Decyzją Komisji Europejskiej dołączyliśmy do grupy 100 europejskich miast, które dążą do jego osiągnięcia - mówi Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa.

Przetarg podzielony na 3 części

Przetarg na zakup autobusów był podzielony na trzy części. W pierwszej z nich miasto szukało dostawcy 10 tradycyjnych autobusów 12-metrowych zasilanych gazem ziemnym. Najkorzystniejszą ofertę, wartą 18,01 mln zł, złożyła firma Autosan z Sanoka.

Dwie pozostałe części przetargu dotyczyły autobusów przegubowych, o długości 18 metrów. Mają to być pojazdy zasilane gazem oraz energią elektryczną. Po dwie sztuki dostarczy Solaris z Bolechowa. Firma zaproponowała miastu umowę wartą 5,18 mln zł za "gazowce" oraz 8,09 mln zł za autobusy elektryczne.

Solaris jest obecny w Rzeszowie od dłuższego czasu i cieszymy się, że możemy rozszerzyć swoją ofertę o 18-metrowe autobusy elektryczne i gazowe. To znakomita wiadomość, że miasto nie zwalnia tempa i robi wszystko, aby Rzeszów był ekologiczny, a pasażerowie podróżowali w świetnych warunkach - mówi Krzysztof Musiał, dyrektor Sprzedaży Regionu Południowo-Wschodniego z Solaris Bus & Coach S.A.

Kiedy autobusy trafią do Rzeszowa?

Na dostawę autobusów przegubowych na gaz będzie 43 tygodnie od podpisania umowy, a pojazdy elektryczne dotrą do Rzeszowa do 60 tygodni od zawarcia zamówienia. Krzysztof Musiał deklaruje, że pierwsze pojazdy miasto otrzyma już w kwietniu przyszłego roku. Autosan na wyprodukowanie i dostarczenie swoich pojazdów ma z kolei 54 tygodnie.

Cytat To będzie kontynuacja modelu, który już w Rzeszowie jeździ. To 12-metrowy autobus, który ma 90 miejsc, w tym 30 siedzących. 10 miejsc jest dostępnych z poziomu niskiej podłogi - mówi Remigiusz Śnieżek, członek zarządu Autosanu.

Nasze autobusy przegubowe oferują po 140 miejsc, z czego 40 jest siedzących - dodaje Krzysztof Musiał.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Dotacja na autobusy wyniesie ponad 70 procent.