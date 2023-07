Potężne burze przechodzą nad Podkarpaciem. Największe opady miały miejsce m.in. w powiecie dębickim i w okolicach Rzeszowa. To ciężka doba dla regionu. Po nocnych nawałnicach kilka tysięcy osób pozostawało bez prądu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kolejny burzowy dzień na Podkarpaciu. We wtorek od rana strażacy interweniowali ponad 35 razy.

Większość z tych interwencji miała miejsce w ostatnich godzinach, kiedy nad regionem przechodzą burze. Najwięcej interwencji, 13, było w powiecie dębickim. Tam strażacy pracowali m.in. przy wypompowywaniu wody z piwnic - przekazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie Piotr Dziekan.

Najczęściej strażacy byli wzywani do usuwania połamanych drzew i konarów, które blokowały ulice i chodniki. W niektórych miejscowościach regionu w związku z intensywnymi opadami zalane były chwilowo ulice.

Dziekan zaznaczył, że na razie nie ma informacji o przerwach w dostawie energii do gospodarstw. Nie ma również zagrożenia związanego z powodzią.

W województwie we wtorek obowiązują do godziny 21 ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem. Synoptycy prognozują, że podczas wyładowań może spaść nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy i będzie wiał silny wiatr.

Jeszcze w nocy z poniedziałku na wtorek potężne burze i gradobicia nawiedziły region podkarpacki. Jak podaje portal nowiny24 nawet 3700 odbiorców energii elektrycznej zostało pozbawionych prądu (głównie mieszkańcy Mielca, Sanoka, Przeworska i Jarosławia). Nad ranem udało się przywrócić elektryczność w części gospodarstw.