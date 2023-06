W zagrodzie pokazowej w Mucznem urodziła się żubrza dziewczynka. To trzecie narodziny w tym roku. W stadzie jest teraz 15 żubrów.

W zagrodzie pokazowej w Mucznem urodziła się żubrza dziewczynka / Nadleśnictwo Stuposiany / Facebook

Nadleśnictwo Stuposiany poinformowało, że żubrza dziewczynka przyszła na świat w środę przed południem. Mamą jest żubrzyca o imieniu Tjlli. To trzecie cielątko urodzone w tym roku w zagrodzie. W maju urodziła się pierwsza jałówka i byczek - powiedziała nadleśniczy Ewa Tkacz z Nadleśnictwa Stuposiany.

Małe żubry nie mają jeszcze imion. Nadleśnictwo ogłosi konkurs. Zasadą jest, że imiona dla żubrów należących do linii białowiesko-kaukaskiej, czyli hodowane w Mucznem, rozpoczynają się od liter "Pu".

Młode żubry zostaną wypuszczone na wolność za ok. dwa lata. Dla zwiększenia puli genowej. To wpływa na ich odporność. Żubry sprowadzane do zagrody są silne pod względem genetycznym. Ich potomstwo jest bardzo cenne. Odtworzona populacja wywodzi się od zaledwie kilkunastu sztuk. W związku z tym ważne jest, żeby czuwać nad zmiennością genetyczną - tłumaczy Ewa Tkacz.



W Bieszczadach żyje obecnie ponad 700 żubrów. Z dala od ludzi, ale podczas przypadkowego spotkania należy zachować dystans i ostrożność. To jest dzikie zwierzę, największy ssak lądowy Europy. To jest potęga i siła - przypominają leśnicy.



Zagroda w Mucznem istnieje od 2012 roku. Ma ok. 7 ha i pozwala obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku codziennie w godz. 9-19. Dla zwiedzających przygotowane są tarasy widokowe.