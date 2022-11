Autobus ciepła, w którym osoby bezdomne i potrzebujące mogą zjeść gorący posiłek, wznowił we wtorek kursy po Rzeszowie. Jeździ o stałych porach i zatrzymuje się w wyznaczonych miejscach, co umożliwia skorzystanie z posiłku większej liczbie potrzebujących. Akcja potrwa do 15 marca.

Autobus ciepła to akcja uruchomiona w ubiegłym roku. Polega ona na dowożeniu ciepłych posiłków, przygotowanych przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, w ustalone wcześniej miejsca, o stałych porach. "Dzięki temu udaje się dotrzeć do większej liczby potrzebujących, niż w przypadku wydawania posiłków stacjonarnie. Między 15 listopada 2021 roku, a 15 marca 2022 roku w autobusie wydano łącznie aż 7529 posiłków. Najwięcej w styczniu i lutym" – podał Bartosz Gubernat z kancelarii prezydenta. / um rzeszów / Tegoroczna akcja wystartowała we wtorek i potrwa do 15 marca 2023 r. Autobus z posiłkami będzie wyjeżdżał do miasta od poniedziałku do piątku. Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek cytowany w komunikacie przesłanym z kancelarii, podziękował wszystkim osobom i organizacjom, które pomagają miastu zorganizować wsparcie dla potrzebujących. Razem jest to łatwiejsze. To bardzo ważne, aby osoby będące w trudnej sytuacji otrzymały niezbędną pomoc. Ciepły posiłek to podstawa, a dzięki tej akcji, będziemy mogli dotrzeć z nim jeszcze bliżej tych, którzy są w potrzebie – zaznaczył Fijołek.

