Alert RCB. „Operuje lotnisko wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej”

W niedzielę rano mieszkańcy woj. podkarpackiego dostali alert RCB. Ma to związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców.
„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - takiej treści alert RCB dostali o po godz. 9 rano mieszkańcy całego Podkarpacia.
To kolejny dziś alert wydany przez RCB. Wcześniej dotyczył on Lubelszczyzny, został wydany ok. godz. 6:30 i po 20 minutach został odwołany.
„W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej” - poinformowało tuż po godz. 10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
Jak zapewniono, działania prowadzone są prewencyjnie. Mają na celu zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.