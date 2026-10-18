Alert RCB. „Operuje lotnisko wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej”

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W niedzielę rano mieszkańcy woj. podkarpackiego dostali alert RCB. Ma to związek z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu myśliwców.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - takiej treści alert RCB dostali o po godz. 9 rano mieszkańcy całego Podkarpacia.

To kolejny dziś alert wydany przez RCB. Wcześniej dotyczył on Lubelszczyzny, został wydany ok. godz. 6:30 i po 20 minutach został odwołany.

Czerwony alert na Litwie i żółty na Łotwie odwołane. Co się wydarzyło? Litwa wydała w niedzielę rano czerwony alarm lotniczy w centralnej i północnej części kraju, a mieszkańcom nakazano udać się do schronów z powodu zagrożenia przez niezidentyfikowany obiekt latający. Łotwa wydała żółty alert przy granicy z Litwą.…

Wojsko poderwało myśliwce

„W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, operuje lotnictwo wojskowe w polskiej przestrzeni powietrznej” - poinformowało tuż po godz. 10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak zapewniono, działania prowadzone są prewencyjnie. Mają na celu zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.



