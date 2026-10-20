Alert RCB dla Podkarpacia odwołany. Istniało zagrożenie atakiem z powietrza

RMF24

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla województwa podkarpackiego. „Zagrożenie atakiem z powietrza” - brzmi komunikat. 20 minut później alert został odwołany.

„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” - ogłosił RCB.

Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego, sanockiego, leskiego, krośnieńskiego i bieszczadzkiego, a także na terenie miast Przemyśl i Krosno w woj. podkarpackim. Mieszkańcom polecono znaleźć bezpieczne miejsce i stosować się do poleceń służb.

Alert brzmiał: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAGROŻENIE ATAKIEM Z POWIETRZA. ZNAJDŹ BEZPIECZNE MIEJSCE. STOSUJ SIĘ DO POLECEŃ SŁUŻB. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW”.

RCB rozesłało komunikat do odbiorców we wschodnich powiatach woj. podkarpackiego we wtorek po południu; to kolejny alert związany z rosyjskimi nalotami na Ukrainę wydany tego dnia; poprzednie jednak nie wskazywały na zagrożenie na terytorium Polski.