Ponad 201 mln zł otrzymają samorządy w woj. podkarpackim na dofinasowanie 108 zadań drogowych z nowego naboru Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z przyznanej puli pieniędzy można będzie wybudować, przebudować lub wyremontować 230 km dróg, w tym 121 km powiatowych i 109 km gminnych.

/ Shutterstock

Wsparcie polskiego rządu to nie tylko spektakularne projekty jak Via Carpatia. To także niewielkie, ale bardzo ważne drogi gminne i powiatowe. W ramach Funduszu środki trafiają blisko ludzi, do samorządów, poprawiając bezpieczeństwo użytkowników i komfort podróżowania drogami lokalnymi – poinformowała podczas konferencji wojewoda Ewa Leniart.

Wsparcie uzyska 108 zadań: 33 powiatowe i 75 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 230 kilometrów dróg: 121 km powiatowych i 109 km gminnych.



Jednym z największych beneficjentów dofinansowania jest gmina Wojaszówka, która dostanie 6 mln zł na remonty dróg. 5 mln zł trafi do powiatu łańcuckiego.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.